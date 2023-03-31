«Спартак» может расстаться с большей частью легионеров

Виктор Мозес Фото: globallookpress.com
По данным источника, «Спартак» готов продать Виктора Мозеса, Шамара Николсона и Кристофера Мартинса.
Кроме того, столичный клуб может расстаться с Мацеем Рыбусом и Кейта Бальде.
Также отмечается, что «Спартак» намерен сохранить в команде Квинси Промеса.
Полузащитник Алекс Крал, выступающий в этом сезоне на правах аренды за «Шальке», не вернется в «Спартак». То же самое касается и защитника Максимилиано Кофрие, который проводит сезон в «Клермоне».
Ранее стали известны трансферные планы «Спартака» на лето.