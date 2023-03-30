Клотет заявил, что несколько игроков «Торпедо» удивили его

Главный тренероценил навыки нескольких футболистов московского клуба.

«В "Торпедо" есть игроки, которые выделяются, но я не буду их называть. Поймите меня правильно: я работаю с командой двое суток и не могу глубоко понять, кто есть кто.

Тем не менее должен сказать, что несколько игроков удивили меня в хорошем смысле. В их числе есть и как совсем юные, так и ветераны. Поскольку я уважаю всех ребят, имена называть не буду», — цитирует Клотета ТАСС.

Недавно «Торпедо» объявило о подписании контракт с Жозепом Клотетом. Московская команда занимает последнее место в РПЛ с 10-ю очками в активе.