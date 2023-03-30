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    Клотет заявил, что несколько игроков «Торпедо» удивили его

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    Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет оценил навыки нескольких футболистов московского клуба.

    Жозеп Клотет
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    Жозеп Клотет

    «В "Торпедо" есть игроки, которые выделяются, но я не буду их называть. Поймите меня правильно: я работаю с командой двое суток и не могу глубоко понять, кто есть кто.

    Тем не менее должен сказать, что несколько игроков удивили меня в хорошем смысле. В их числе есть и как совсем юные, так и ветераны. Поскольку я уважаю всех ребят, имена называть не буду», — цитирует Клотета ТАСС.

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