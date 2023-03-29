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    Пруцев высказался об уровне сборных Ирана и Ирака

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    Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Данил Пруцев сравнил уровень последних соперников национальной команды России.

    Сборная Ирака
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    Сборная Ирака

    «Иран довольно интересно смотрелся на чемпионате мира. Это сильная сборная, ее игроки выступают в Европе. Поэтому спарринг получился непростым и интересным.

    Ирак — команда в футбольном плане поскромнее, менее креативная в атаке, но тоже играющая. Не скажу, что нам было просто. Тем приятнее было победить, ещё и сделать это дома», — цитирует Пруцева «Чемпионат».

    Напомним, в марте сборная России провела два товарищеских матча, в которых сыграла вничью с Ираном (1:1) и переиграла Ирак (2:0).

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