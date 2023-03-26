Эриксен рассказал, как проходит его восстановление после травмы

Полузащитниквысказался о своем восстановлении после травмы.

«Всё идёт хорошо. Я только начал тренировки на улице в футбольных бутсах. Это мой следующий шаг. Я занимался в спортзале несколько недель, и теперь пришло время провести следующий этап реабилитации на улице.

Травмы — это всегда нелегко, но думаю, в начале своей карьеры я бы воспринял это намного тяжелее, чем сейчас.

Со временем вы понимаете, что это всего лишь часть вашей карьеры. Иногда вам везёт, иногда нет.

Так и в этом случае, когда ты чувствуешь, что ничем не можешь помочь, ты думаешь о том, чтобы как можно скорее вернуться здоровым, сильным и без последствий», — приводит слова Эриксена официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Полузащитник получил травму в январе 2023 года в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Редингом» (3:1).