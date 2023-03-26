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    Эриксен рассказал, как проходит его восстановление после травмы

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен высказался о своем восстановлении после травмы.

    Кристиан Эриксен
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    Кристиан Эриксен

    «Всё идёт хорошо. Я только начал тренировки на улице в футбольных бутсах. Это мой следующий шаг. Я занимался в спортзале несколько недель, и теперь пришло время провести следующий этап реабилитации на улице.

    Травмы — это всегда нелегко, но думаю, в начале своей карьеры я бы воспринял это намного тяжелее, чем сейчас.

    Со временем вы понимаете, что это всего лишь часть вашей карьеры. Иногда вам везёт, иногда нет.

    Так и в этом случае, когда ты чувствуешь, что ничем не можешь помочь, ты думаешь о том, чтобы как можно скорее вернуться здоровым, сильным и без последствий», — приводит слова Эриксена официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

    Полузащитник получил травму в январе 2023 года в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Редингом» (3:1).

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