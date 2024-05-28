Теофимо Лопес — берегись. Кэттерол переехал Тейлора в реванше и нацелился на титул WBO

Джек Кэттерол взял реванш у Джоша Тейлора за поражение в первом поединке. Триумфатор прошедшего боя поделился эмоциями после победы, а также поразмышлял о будущем вместе с MMAJunkie и BoxingScene

Кэттерол взял реванш за проигрыш в 2022-м

Джек Кэттерол, которому пришлось признать спорное поражение в первом бою с тогдашним абсолютным чемпионом мира по боксу в первом полусреднем весе Джошем Тейлором, победил своего соперника единогласным решением судей в матче-реванше на прошедшем турнире в Лидсе, Англии уже в нетитульном бою.

Официальные результаты были следующими: 117-111, 117-111 и 116-112 в пользу британца. Впрочем, аналитики ММАJunkie оценили бой немного по-другому. По их мнению, Кэттерол выиграл со счетом 115-113, то есть забрал 7 раундов, а уступил в пяти.

«Сегодня горько-сладкий вечер», — сказал Кэттерол после победы. «У меня нет никаких титулов чемпиона мира. Но я выиграл этот бой. Мы можем закрыть нашу историю с Джошем Тейлором»

Многие считают, что Кэттерол заслужил победу и в первой встрече, в феврале 2022 года на исторической родине Тейлора в Шотландии. Однако Джош тогда победил раздельным решением судей.

Мало кто будет утверждать, что Тейлора ограбили в Лидсе, хотя его американский промоутер Боб Арум назвал судейские оценки позором и поклялся никогда больше не привозить бойца с американским гражданством в Великобританию.

Джек Кэттерол (слева) globallookpress.com

«Эти судейские карточки стали настоящим позором» — заявил Арум после боя.

Итоговый счет, вероятно, был слишком односторонним в пользу Джека, учитывая довольно конкурентный характер боя, включая ряд раундов, которые было трудно выиграть каждому из участников поединка.

Кэттералл контролировал первую половину боя, передавав ему инициативу своему противнику после экватора. Но в целом, британец чаще бил на опережение и наносил более сильные удары.

Тейлор, понимая, что победа ускользает от него, собрался во второй части боя, переключившись на другую тактику. Он отвечал сопернику ударом на удар и заставлял его время от времени отступать на протяжении нескольких отрезков.

Кэттералл, вероятно, нанес самый сильный удар за вечер — точное попадание с левой в середине 11-го раунда, которое потрясло Тейлора. Соперник уже пребывал в состоянии грогги, но Джек не смог добить Тейлора.

Тейлор признал, что Джек был лучше

Джош Тейлор (слева) globallookpress.com

В конце концов, способность Кэттерола диктовать темп и наносить чистые удары, очевидно, принесла ему самую крупную победу в карьере.

Он нервничал, но был уверен в себе за несколько мгновений до объявления решения.

«Я испытал это чувство в прошлый раз. Но на этот раз все прошло намного быстрее и было более убедительным. В прошлый раз пришлось долго ждать, но я знал, что добьюсь своего здесь»

Тейлор не был таким громогласным, как Арум, в своем обсуждении подсчета очков. Бывший абсолютный чемпион считает, что судьи подняли руку того, кого должны были.

«Честно говоря, я думал, что просто проиграл бой», — сказал Тейлор, который ранее уступил свой титул Теофимо Лопесу в предыдущем поединке.

«Это был близкий бой. Разногласия в первом бою, вероятно, сыграли на руку судьям. Но, послушайте, это была честная игра для Джека. Он выиграл бой. Джек, давай проведем третий. Почему бы и нет? Это был хороший бой»

Промоутер Кэттерола Эдди Хирн, который стоял рядом с ним на ринге предположил, что их третий поединок может и состоится, но не сразу. На данном этапе Джек, никогда ранее не выигрывавший титул чемпиона мира, будет добиваться своей заветной цели.

«Третий бой — большой бой, но он заслуживает быть чемпионским. Это противостояние должно быть в центре внимания всего дивизиона. У нас в 140 фунтах есть еще 3 чемпиона.

Субриэль Матиас готовится к бою с Лиамом Паро. Девин Хейни скоро будет драться против Сандора Мартина. Посмотрим, что произойдет дальше», — заявил Хирн.

Теофимо Лопес следующий на очереди

Teofimo Lopez Upsets Josh Taylor to Win Jr. Welterweight Title | FIGHT HIGHLIGHTS

Кэттералл был доволен своим выступлением на пресс-конференции после победы над Джошем Тейлором в их тяжелом реванше. Джек, отвечая на вопросы о итоге противостояния, заявил, что теперь может переключить свое внимание на новые имена и другие вызовы.

Некоторые эксперты сочли, что Кэттерол будет охвачен эмоциями от первого боя и будет драться более агрессивно, чем обычно. Тейлор обвинил Джека в том, что он сдерживал темп и сушил их первый поединок.

На этот раз Кэттерол был не только очень тактичным, но и хладнокровным. В некоторых эпизодах он ответил огнем на огонь, но, несмотря разочарование и негативные эмоции от первой встречи, ему удалось собраться и от боя в той манере, которая больше подошла бы его сопернику.

Кэттералла предстал в качестве хладнокровного боксера в ночь боя, и он в очередной раз продемонстрировал свой темперамент в реальной ситуации высокого давления.

«Ты должен оставаться дисциплинированным, но я знал, что не могу быть слишком самодовольным. Я знал об угрозах, исходящих от Джоша, но я также знал, что должен давить и выжимать из него все силы.

Я не мог просто надеяться на эту победу, я должен был действительно стремиться к ней, так что это было сочетание сохранения эмоций и дисциплины, а также использования возможностей», — сказал Кэттерол.

Теперь Джек мечтает сразиться с чемпионом WBO в их весовой категории Теофимо Лопесом, который победил Тейлора на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в июне прошлого года.

И на июнь этого года у него уже назначена защита титула против Стива Клаггетта. Предполагая, что Лопес легко расправится с ним, Кэттерол хочет нанести следующий удар бывшему чемпиону легкого дивизиона

«Я был обязательным претендентом на титул WBO, казалось, всю жизнь. Он побил Тейлора раньше меня. Мы оба одержали над ним победу, и я хочу доказать, что я лучше его.

Я верю, что у меня есть стиль, чтобы победить Лопеса, и это тот бой, который я хочу», — добавил в заключении Джек Кэттерол.