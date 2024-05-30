Белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет против японки Моюки Учижима во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдёт 30 мая, начало — в 13:00 мск. Учижима — Соболенко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Учижима

Моюка Учижима на Открытом чемпионате Франции стартовала с квалификации, где провела три встречи. Все матчи японская теннисистка выиграла всухую, со счётом 2:0.

Чтобы выйти в основную сетку «Ролан Гаррос» Учижима переиграла литовку Юстину Микульските (6:2, 6:1), хорватку Петру Марцинко (6:4, 6:2) и киприотку Ралуку Джорджану Шербан (7:5, 6:4).

Все прогнозы на Ролан Гаррос

В первом круге «Ролан Гаррос» Моюка Учижима оказалась сильнее испанки Бурильо-Эскорихуэла (6:1, 6:1).

В рейтинге WTA японская спортсменка занимает 83 место.

Соболенко

В первом круге «Ролан Гаррос» Арина Соболенко уверенно разобралась с россиянкой Эрикой Андреевой, второй ракетке мира хватило двух сетов, чтобы завершить поединок победой (6:1, 6:2).

На игру ушло всего 1 час и 9 минут, матч болл Арина Соболенко провела укороченным ударом вблизи сетку, а её визави Андреева в решающем розыгрыше не смогла дотянуться до мяча.

Белорусская теннисистка этой победой повторила достижение Виктории Азаренко на турнирах серии Большого шлема. Вторая ракетка мира второй год выиграла первые восемь матчей на старте сезона. Последний раз такое удавалось Азаренко в 2013 году.

Арина Соболенко — вторая ракетка мира, белорусская теннисистка уступает лидерство Иге Швентек из Польши. Перед стартом на «Ролан Гаррос» обе спортсменки сохранили свои места в рейтинге WTA.

Арина Соболенко — опытная теннисистска, за её плечами победа на Australian Open, выход в финал US Open и учатие в полуфиналах Ролан Гаррос и Уимблдона.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.04, победу Учижимы букмекеры предлагают за 11.50.

Прогноз: При всём уважении к японской теннисистке и её победной серии, которая состоит из пяти матчей, Арина Соболенко выглядит всё же предпочтительнее. Беларуска не должна столкнуться с проблемой во втором круге и наверняка одержит уверенную победу над Моюкой Учижима.

Рекомендуемая ставка: Победа Соболенко с форой по геймам (-7.5) с коэффициентом 2.51.