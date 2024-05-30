Тейлор Фритц
Душан Лайович
Фриц
Тейлор на старте турнира одержал волевую победу над Федерико Корией — 2:6, 6:1, 6:2, 6:1.
В первом сете американец ужасно играл на подаче, но начиная со второй партии у аргентинца не было шансов на приеме.
На неделе перед французским мэйджором Фриц поехал в Лион, но в итоге не прошел ни раунда, сенсационно проиграв в первом же матче Алексу Микельсену.
Но это не самый показательный эпизод. В апреле Фриц дошел до финала в Мюнхене, а в мае добрался до полуфинала на «Мастерсе» в Мадриде и до четвертьфинала в Риме.
Лайович
Душан в первом раунде выиграл у Романа Сафиуллин — 4:6, 7:5, 6:4, 6:7, 6:4.
Это явно тот случай, когда одному из теннисистов просто чуть больше повезло. Правда, в отличие от россиянина, серб действительно здорово сыграл в конце пятого сета, сумев сделать два брейка.
Лучшим результатом Лайовича в этом году пока что остается выход в полуфинал турнира в Барселоне. В столице Каталонии 33-летний теннисист выиграл у Диего Шварцмана, Юго Эмбера, Алехандро Давидовича-Фокины и Артура Фиса, после чего уступил Стефаносу Циципасу.
Еще по два матча Лайович выиграл на февральских турнирах в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро.
Несмотря на то, что грунт был и остается любимым покрытием Душана, в предыдущих сезонах он лишь дважды выигрывал на «Ролан Гаррос» больше одного матча.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.23, победу Лайовича букмекеры предлагают за 4.20.
Прогноз: в прошлом году Тейлор и Душан встретились на турнире в Цинциннати. При счете 5:0 в пользу американца в первом сете сербский теннисист понял, что лучше сняться.
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Скорее всего, подача и неприятные удары Фрица с задней линии снова станут для Лайовича большой проблемой.
Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал геймов меньше 38,5 за 1.92.