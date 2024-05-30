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    Фрицу хватит трех сетов для победы над Лайовичем?

    Фриц — Лайович. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Ролан Гаррос» 30 мая 2024 года

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    Тейлор Фриц
    Американец Тейлор Фриц сыграет против серба Душана Лайвича во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 30 мая, начало — в 12:00 мск. Фриц — Лайович: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 30 Мая 2024 года

    Тейлор Фритц

  • США
    •  Тейлор Фритц 15:00 Душан Лайович

    Душан Лайович

  • Сербия
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    Фриц

    Тейлор на старте турнира одержал волевую победу над Федерико Корией — 2:6, 6:1, 6:2, 6:1.

    В первом сете американец ужасно играл на подаче, но начиная со второй партии у аргентинца не было шансов на приеме.

    На неделе перед французским мэйджором Фриц поехал в Лион, но в итоге не прошел ни раунда, сенсационно проиграв в первом же матче Алексу Микельсену.

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    Но это не самый показательный эпизод. В апреле Фриц дошел до финала в Мюнхене, а в мае добрался до полуфинала на «Мастерсе» в Мадриде и до четвертьфинала в Риме.

    Лайович

    Душан в первом раунде выиграл у Романа Сафиуллин — 4:6, 7:5, 6:4, 6:7, 6:4.

    Это явно тот случай, когда одному из теннисистов просто чуть больше повезло. Правда, в отличие от россиянина, серб действительно здорово сыграл в конце пятого сета, сумев сделать два брейка.

    Лучшим результатом Лайовича в этом году пока что остается выход в полуфинал турнира в Барселоне. В столице Каталонии 33-летний теннисист выиграл у Диего Шварцмана, Юго Эмбера, Алехандро Давидовича-Фокины и Артура Фиса, после чего уступил Стефаносу Циципасу.

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    Еще по два матча Лайович выиграл на февральских турнирах в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро.

    Несмотря на то, что грунт был и остается любимым покрытием Душана, в предыдущих сезонах он лишь дважды выигрывал на «Ролан Гаррос» больше одного матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.23, победу Лайовича букмекеры предлагают за 4.20.

    Прогноз: в прошлом году Тейлор и Душан встретились на турнире в Цинциннати. При счете 5:0 в пользу американца в первом сете сербский теннисист понял, что лучше сняться.

    Скорее всего, подача и неприятные удары Фрица с задней линии снова станут для Лайовича большой проблемой.

    Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал геймов меньше 38,5 за 1.92.

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    Фриц — Лайович. Американец Тейлор Фриц сыграет против серба Душана Лайвича во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 30 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Фриц — Лайович с коэффициентом 1.92.
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