Дополнительное времяОлимпиакос — Фиорентина 1:0 (допОнлайн
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    «Фиорентина»«Олимпиакос» — «Фиорентина» 1:0 (доп.время). Онлайн
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    • «Олимпиакос» выиграл Лигу конференции, победив «Фиорентину» в дополнительное время
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    «Олимпиакос» выиграл Лигу конференции, победив «Фиорентину» в дополнительное время

    «Олимпиакос» — «Фиорентина»: счет матча 1:0 д.в., обзор гола

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    В финале Лиги конференций греческий «Олимпиакос» и итальянская «Фиорентина» в основное сыграли вничью со счетом 0:0.

    Аюб эль-Кааби
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    Аюб эль-Кааби

    Преимуществом на протяжении встречи владела итальянская команда, она создала несколько опасных моментов, нанесла больше ударов по воротам соперника, но пробить голкипера «Олимпиакоса» Константиноса Цолакиса «фиалки» так и не смогли.

    Все решилось в конце дополнительного времени на 116-й минуте, когда с передачи Себастьяна Хеззе точный удар головой получился у лучшего бомбардира «Олимпиакоса» марокканца Аюба эль-Кааби. Этот мяч так и остался единственным в матче.

    Футбол. Лига конференций. Финал
    Олимпиакос — Фиорентина 1:0
    Гол: 1:0 Айюб Эль-Кааби (116') Олимпиакос: Константинос Цолакис, Родинеи, Панайотис Рецос, Давид Карму, Франсиско Ортега (Кини Марин, 91'), Сантьяго Эссе, Висенте Иборра, Костас Фортунис (Стеван Йоветич, 73'), Франциско Мачадо (Андре Орта, 77'), Даниэл Поденсе (Георгиос Масурас, 106'), Айюб Эль-Кааби Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Кристиано Бираги (Лука Раньери, 106'), Никола Миленкович, Лукас Мартинес Куарта, Джакомо Бонавентура (Антонин Барак, 82'), Роландо Мандрагора, Артур Мело (Альфред Дункан, 74'), Андреа Белотти (M'Bala Nzola, 59'), Кристиан Куаме (Жонатан Иконе, 82'), Николас Гонсалес (Лукас Бельтран, 106'), Dodô Предупреждения: Даниэл Поденсе (28'), Лукас Мартинес Куарта (42'), Кристиан Куаме (79'), Стеван Йоветич (94'), Александрос Пасхалакис (95'), Кристиано Бираги (99'), Айюб Эль-Кааби (117')
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