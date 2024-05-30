«Олимпиакос» — «Фиорентина»: счет матча 1:0 д.в., обзор гола

В финале Лиги конференций греческийи итальянскаяв основное сыграли вничью со счетом 0:0.

Преимуществом на протяжении встречи владела итальянская команда, она создала несколько опасных моментов, нанесла больше ударов по воротам соперника, но пробить голкипера «Олимпиакоса» Константиноса Цолакиса «фиалки» так и не смогли.

Все решилось в конце дополнительного времени на 116-й минуте, когда с передачи Себастьяна Хеззе точный удар головой получился у лучшего бомбардира «Олимпиакоса» марокканца Аюба эль-Кааби. Этот мяч так и остался единственным в матче.