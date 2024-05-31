Миннесота Линкс
Las Vegas Aces
«Миннесота»
Турнирное положение: Слабо верилось в то, что «Миннесота» сможет взять хотя бы матч в серии против «Далласа», однако подопечные Финча собрались с силами и вырвали победу на территории «Маверикс».
Последние матчи: Хоть разница в счете и составила всего лишь пять очков, но по качеству игры «волки» смотрелись на голову выше.
Травмированные игроки: Кларк уже не сможет помочь своему клубу, поскольку повреждение оказалось куда серьёзнее, чем думалось изначально.
Общий тонус клуба: Теперь «Миннесота» на эмоциях приложит максимум усилий, чтобы забрать шестую игры серии.
«Даллас»
Турнирное положение: После того, как стало понятно, против кого будет играть «Даллас» в финале запада, многие сходились во мнении, что у «Маверикс» не будет ни единого шанса.
Последние матчи: Однако Дончич и Ирвинг наглядно продемонстрировали, что они могут на паркете, когда невероятно заряжены на результат.
Травмированные игроки: В предстоящем поединке у Брауна и Проспера не будет возможности помочь своему клубу, но больше всего тревожит потенциальное отсутствие Ливли в предстоящей игре.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что клуб из Техаса сможет оказать достойное сопротивление сопернику на его территории.
Статистика для ставок
- «Миннесота» за пять последних матчей дома выиграла всего лишь один раз
- «Даллас» в гостях не проигрывает на выезде четыре матча подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Миннесоты» дают коэффициент 1.53, а на победу «Далласа» — 2.61.
Прогноз: Хозяева после победы в Техасе легко заберут игру у себя дома.
Альтернативный прогноз: Игра будет изобиловать очками с двух сторон
Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.91.
Альтернативная ставка: ТБ 213 с коэффициентом 2.12.