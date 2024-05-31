В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Таргет Центре» 31 мая. Начало встречи — в 03:30 мск. «Миннесота» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Миннесота»

Турнирное положение: Слабо верилось в то, что «Миннесота» сможет взять хотя бы матч в серии против «Далласа», однако подопечные Финча собрались с силами и вырвали победу на территории «Маверикс».

Последние матчи: Хоть разница в счете и составила всего лишь пять очков, но по качеству игры «волки» смотрелись на голову выше.

Травмированные игроки: Кларк уже не сможет помочь своему клубу, поскольку повреждение оказалось куда серьёзнее, чем думалось изначально.

Общий тонус клуба: Теперь «Миннесота» на эмоциях приложит максимум усилий, чтобы забрать шестую игры серии.

«Даллас»

Турнирное положение: После того, как стало понятно, против кого будет играть «Даллас» в финале запада, многие сходились во мнении, что у «Маверикс» не будет ни единого шанса.

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Последние матчи: Однако Дончич и Ирвинг наглядно продемонстрировали, что они могут на паркете, когда невероятно заряжены на результат.

Травмированные игроки: В предстоящем поединке у Брауна и Проспера не будет возможности помочь своему клубу, но больше всего тревожит потенциальное отсутствие Ливли в предстоящей игре.

Общий тонус клуба: Хочется верить, что клуб из Техаса сможет оказать достойное сопротивление сопернику на его территории.

Статистика для ставок

«Миннесота» за пять последних матчей дома выиграла всего лишь один раз

«Даллас» в гостях не проигрывает на выезде четыре матча подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Миннесоты» дают коэффициент 1.53, а на победу «Далласа» — 2.61.

Прогноз: Хозяева после победы в Техасе легко заберут игру у себя дома.

Альтернативный прогноз: Игра будет изобиловать очками с двух сторон

Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.91.

Альтернативная ставка: ТБ 213 с коэффициентом 2.12.