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    «Миннесота» сократит отставание до минимума?

    «Миннесота» — «Даллас». Ставка (к. 1.91) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 31 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Даллас»
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    «Миннесота»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Таргет Центре» 31 мая. Начало встречи — в 03:30 мск. «Миннесота» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. WNBA 30 Мая 2024 года

    Миннесота Линкс

  • WNBA
    •  Миннесота Линкс 03:00 Las Vegas Aces

    Las Vegas Aces

  • WNBA
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    «Миннесота»

    Турнирное положение: Слабо верилось в то, что «Миннесота» сможет взять хотя бы матч в серии против «Далласа», однако подопечные Финча собрались с силами и вырвали победу на территории «Маверикс».

    Последние матчи: Хоть разница в счете и составила всего лишь пять очков, но по качеству игры «волки» смотрелись на голову выше.

    Травмированные игроки: Кларк уже не сможет помочь своему клубу, поскольку повреждение оказалось куда серьёзнее, чем думалось изначально.

    Общий тонус клуба: Теперь «Миннесота» на эмоциях приложит максимум усилий, чтобы забрать шестую игры серии.

    «Даллас»

    Турнирное положение: После того, как стало понятно, против кого будет играть «Даллас» в финале запада, многие сходились во мнении, что у «Маверикс» не будет ни единого шанса.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Однако Дончич и Ирвинг наглядно продемонстрировали, что они могут на паркете, когда невероятно заряжены на результат.

    Травмированные игроки: В предстоящем поединке у Брауна и Проспера не будет возможности помочь своему клубу, но больше всего тревожит потенциальное отсутствие Ливли в предстоящей игре.

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    Общий тонус клуба: Хочется верить, что клуб из Техаса сможет оказать достойное сопротивление сопернику на его территории.

    Статистика для ставок

    • «Миннесота» за пять последних матчей дома выиграла всего лишь один раз

    • «Даллас» в гостях не проигрывает на выезде четыре матча подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Миннесоты» дают коэффициент 1.53, а на победу «Далласа» — 2.61.

    Прогноз: Хозяева после победы в Техасе легко заберут игру у себя дома.

    Альтернативный прогноз: Игра будет изобиловать очками с двух сторон

    Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.91.

    Альтернативная ставка: ТБ 213 с коэффициентом 2.12.

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    «Миннесота» — «Даллас». В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Таргет Центре» 31 мая. Начало встречи — в 03:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Даллас» с коэффициентом 1.91.
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