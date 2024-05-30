Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сыграет против румынки Аны Богдан во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдёт 30 мая, начало — в 16:00 мск. Богдан — Павлюченкова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Богдан

Третий раунд — вершина, на которую взобралась румынская спортсменка в турнирах Большого шлема. В прошлом году Ана Богдан успешно сыграла на Открытом чемпионате Франции.

В нынешнем розыгрыше «Ролан Гаррос» Ана Богдан успешно преодолела первый круг, обыграв француженку Эльзу Жакмо (6:1, 6:3).

Все прогнозы на Ролан Гаррос

На последнем рейтинговом турнире в Риме Богдан оступилась в матче 1/32 финала против Вондроушовой (2:6, 6:3, 4:6).

На данный момент Ана Богдан занимает 64 место в рейтинге WTA.

Павлюченкова

Анастасия Павлюченкова подходит к турниру «Ролан Гаррос» на 22 месте рейтинга WTA.

Спортсменка из России на соревнованиях серии турниров Большого шлема добиралась лишь до четвертьфинала, это рекорд Анастасии Павлюченкова.

В первом круге Павлюченкова успешно переиграла венгерку Панну Удварди (6:3, 6:4). Таким образом россиянка прервала проигрышную серию, которая состояла из трех матчей

Ранее Павлюченкова сыграла матчи против «Калининой» (3:6, 6:3, 4:6), Соррибес-Тормо (3:6, 6:1, 5:7) и Касаткиной (6:7, 5:7).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Павлюченкову в этом матче можно поставить за 1.44, победу Богдан букмекеры предлагают за 2.82.

Прогноз: Теннисисткам скорее всего не хватит времени на игру, чтобы определить победительницу в двух сетах. Можем сыграть на результативности матча.

Рекомендуемая ставка: Тотал больше 21.5 с кожффициентом 1.90.