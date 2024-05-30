Богдан
Третий раунд — вершина, на которую взобралась румынская спортсменка в турнирах Большого шлема. В прошлом году Ана Богдан успешно сыграла на Открытом чемпионате Франции.
В нынешнем розыгрыше «Ролан Гаррос» Ана Богдан успешно преодолела первый круг, обыграв француженку Эльзу Жакмо (6:1, 6:3).
На последнем рейтинговом турнире в Риме Богдан оступилась в матче 1/32 финала против Вондроушовой (2:6, 6:3, 4:6).
На данный момент Ана Богдан занимает 64 место в рейтинге WTA.
Павлюченкова
Анастасия Павлюченкова подходит к турниру «Ролан Гаррос» на 22 месте рейтинга WTA.
Спортсменка из России на соревнованиях серии турниров Большого шлема добиралась лишь до четвертьфинала, это рекорд Анастасии Павлюченкова.
В первом круге Павлюченкова успешно переиграла венгерку Панну Удварди (6:3, 6:4). Таким образом россиянка прервала проигрышную серию, которая состояла из трех матчей
Ранее Павлюченкова сыграла матчи против «Калининой» (3:6, 6:3, 4:6), Соррибес-Тормо (3:6, 6:1, 5:7) и Касаткиной (6:7, 5:7).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Павлюченкову в этом матче можно поставить за 1.44, победу Богдан букмекеры предлагают за 2.82.
- 1.99Рус — Рыбакина: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 2.51Учижима — Соболенко: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 1.92Фриц — Лайович: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Теннисисткам скорее всего не хватит времени на игру, чтобы определить победительницу в двух сетах. Можем сыграть на результативности матча.
Рекомендуемая ставка: Тотал больше 21.5 с кожффициентом 1.90.