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    Павлюченкова выстоит в сложной битве?

    Богдан — Павлюченкова. Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч второго круга «Ролан Гаррос» 30 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Богдан — Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова
    Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сыграет против румынки Аны Богдан во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдёт 30 мая, начало — в 16:00 мск. Богдан — Павлюченкова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Богдан

    Третий раунд — вершина, на которую взобралась румынская спортсменка в турнирах Большого шлема. В прошлом году Ана Богдан успешно сыграла на Открытом чемпионате Франции.

    В нынешнем розыгрыше «Ролан Гаррос» Ана Богдан успешно преодолела первый круг, обыграв француженку Эльзу Жакмо (6:1, 6:3).

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    На последнем рейтинговом турнире в Риме Богдан оступилась в матче 1/32 финала против Вондроушовой (2:6, 6:3, 4:6).

    На данный момент Ана Богдан занимает 64 место в рейтинге WTA.

    Павлюченкова

    Анастасия Павлюченкова подходит к турниру «Ролан Гаррос» на 22 месте рейтинга WTA.

    Спортсменка из России на соревнованиях серии турниров Большого шлема добиралась лишь до четвертьфинала, это рекорд Анастасии Павлюченкова.

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    • В первом круге Павлюченкова успешно переиграла венгерку Панну Удварди (6:3, 6:4). Таким образом россиянка прервала проигрышную серию, которая состояла из трех матчей

    Ранее Павлюченкова сыграла матчи против «Калининой» (3:6, 6:3, 4:6), Соррибес-Тормо (3:6, 6:1, 5:7) и Касаткиной (6:7, 5:7).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Павлюченкову в этом матче можно поставить за 1.44, победу Богдан букмекеры предлагают за 2.82.

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    Прогноз: Теннисисткам скорее всего не хватит времени на игру, чтобы определить победительницу в двух сетах. Можем сыграть на результативности матча.

    Рекомендуемая ставка: Тотал больше 21.5 с кожффициентом 1.90.

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    Богдан — Павлюченкова. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сыграет против румынки Аны Богдан во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдёт 30 мая, начало — в 16:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Богдан — Павлюченкова с коэффициентом 1.90.
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