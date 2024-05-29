Свентек в напряженном матче одолела Осаку

Действующая первая ракетка мираво втором круге Открытого чемпионата Франции-2024 победила экс-первую ракетку мирасо счетом 7:6 (7:1), 1:6, 7:5.

Соперницы находились на корте почти 3 часа. В третьем сете Свентек уступала со счетом 2:5, но нашла в себе силы переломить ход игры и вырвать победу.

Во время матча Свентек ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из тринадцати заработанных. На счету Осаки восемь эйсов, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

В третьем круге «Ролан Гаррос» польская теннисистка сразится с победительницей пары Яна Фетт (Хорватия, LL) — Мария Боузкова (Чехия).