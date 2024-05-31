В пятом матче серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Флориду». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 31 мая. Начало встречи — в 03:00 (мск). «Рейнджерс» — «Флорида»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Рейнджерс»

Путь к плей-офф: В 82 встречах регулярного сезона суперзвезды с Манхэттена заработали 114 очков и возглавили Восток.

Такая статистика оказалась лучшей на дистанции и позволила «Рейнджерс» завершить чемпионат с Президентским трофеем, выиграв конкуренцию у «Харрикейнз», «Пантерз» и «Брюинз».

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Последние матчи: Соперничество в рамках финала конференции проходит под эгидой упорной борьбы, где на победу во многом влияет конкретный удачный случай.

По итогам четырех матчей между «Рейнджерс» и «Флоридой» утвердилось равенство — 2:2. В последней игре серии ньюйоркцы на льду «Пантерз» потерпели поражение в овертайме — 2:3 ОТ.

Все прогнозы на НХЛ

Не сыграют: Пятую встречу пропустит Джимми Веси.

Состояние команды: В ночь на 29 мая у «Рейнджерс» была превосходная возможность существенно упростить себе задачу перед возвращением домой, и тем не менее с этой задачей команда не справилась.

«Флорида»

Путь к плей-офф: В рамках последнего регулярного сезона клуб из Санрайза навязал сильнейшим клубам конференции борьбу за лидерство.

И хотя опередить «Рейнджерс» и «Каролину» в таблице Востока обойти не удалось, «Флорида» завершила кампанию на третьей строчке, набрав 110 очков.

Последние матчи: После уверенной победы 3:0 над «Рейнджерс» в первой игре команде Пола Мориса не удалось закрепить преимущество.

Две следующие встречи «Флорида» отдала, зато в последнем матче одержала верх. Сильнейшего пришлось определять в дополнительном периоде — 3:2 ОТ.

Не сыграют: Зажечь на Манхэттене команда готовится в полном составе.

Состояние команды: «Пантерз» возвращаются на Бродвей после успешного результата дома, который с точки зрения дальнейшего противостояния может помочь переломить ход серии.

Статистика для ставок

Ньюйоркцы потерпели четыре поражения в семи последних встречах

В пяти последних матчах «Флорида» не пропускала больше двух голов

В трех последних матчах дома «Рейнджерс» суммарно забросили всего две шайбы в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Рейнджерс» оценивается букмекерами в 2.62, ничья — в 4.42, а победа «Флориды» — в 2.45.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.14, на тотал меньше 5.5 — за 1.83.

Прогноз: Цикл матчей в Санрайзе «Рейнджерс» провели в большей степени, если посмотреть на картину в общем. Дома ньюйоркцы постараются поднажать и добиться очередной победы, отодвинув на задний план эстетику атакующей игры.

Ставка: «Рейнджерс» не проиграют + ТМ 6.5 за 2.13.

Прогноз: С учетом того, что в рамках упорной борьбы соперники трижды в четырех матчах определяли сильнейшего в овертайме, то и игра №5 может пройти по аналогии.

Ставка: Победитель определится в овертайме за 4.25.