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    «Рейнджерс» разберутся с «Пантерз» на домашнем катке?

    «Рейнджерс» — «Флорида». Ставка (к. 2.13) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 31 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Флорида»
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    «Флорида» — «Рейнджерс»
    В пятом матче серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Флориду». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 31 мая. Начало встречи — в 03:00 (мск). «Рейнджерс» — «Флорида»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 31 Мая 2024 года

    Нью-Йорк Рейнджерс

  • Кубок Стэнли
    •  Нью-Йорк Рейнджерс 03:00 Флорида

    Флорида

  • Кубок Стэнли
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    «Рейнджерс»

    Путь к плей-офф: В 82 встречах регулярного сезона суперзвезды с Манхэттена заработали 114 очков и возглавили Восток.

    Такая статистика оказалась лучшей на дистанции и позволила «Рейнджерс» завершить чемпионат с Президентским трофеем, выиграв конкуренцию у «Харрикейнз», «Пантерз» и «Брюинз».

    Нью-Йорк Рейнджерс — Флорида: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Соперничество в рамках финала конференции проходит под эгидой упорной борьбы, где на победу во многом влияет конкретный удачный случай.

    По итогам четырех матчей между «Рейнджерс» и «Флоридой» утвердилось равенство — 2:2. В последней игре серии ньюйоркцы на льду «Пантерз» потерпели поражение в овертайме — 2:3 ОТ.

    Все прогнозы на НХЛ

    Не сыграют: Пятую встречу пропустит Джимми Веси.

    Состояние команды: В ночь на 29 мая у «Рейнджерс» была превосходная возможность существенно упростить себе задачу перед возвращением домой, и тем не менее с этой задачей команда не справилась.

    «Флорида»

    Путь к плей-офф: В рамках последнего регулярного сезона клуб из Санрайза навязал сильнейшим клубам конференции борьбу за лидерство.

    И хотя опередить «Рейнджерс» и «Каролину» в таблице Востока обойти не удалось, «Флорида» завершила кампанию на третьей строчке, набрав 110 очков.

    Последние матчи: После уверенной победы 3:0 над «Рейнджерс» в первой игре команде Пола Мориса не удалось закрепить преимущество.

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  • 19/05/2024

    • Две следующие встречи «Флорида» отдала, зато в последнем матче одержала верх. Сильнейшего пришлось определять в дополнительном периоде — 3:2 ОТ.

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    Не сыграют: Зажечь на Манхэттене команда готовится в полном составе.

    Состояние команды: «Пантерз» возвращаются на Бродвей после успешного результата дома, который с точки зрения дальнейшего противостояния может помочь переломить ход серии.

    Статистика для ставок

    • Ньюйоркцы потерпели четыре поражения в семи последних встречах

    • В пяти последних матчах «Флорида» не пропускала больше двух голов

    • В трех последних матчах дома «Рейнджерс» суммарно забросили всего две шайбы в основное время

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Рейнджерс» оценивается букмекерами в 2.62, ничья — в 4.42, а победа «Флориды» — в 2.45.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.14, на тотал меньше 5.5 — за 1.83.

    Прогноз: Цикл матчей в Санрайзе «Рейнджерс» провели в большей степени, если посмотреть на картину в общем. Дома ньюйоркцы постараются поднажать и добиться очередной победы, отодвинув на задний план эстетику атакующей игры.

    Ставка: «Рейнджерс» не проиграют + ТМ 6.5 за 2.13.

    Прогноз: С учетом того, что в рамках упорной борьбы соперники трижды в четырех матчах определяли сильнейшего в овертайме, то и игра №5 может пройти по аналогии.

    Ставка: Победитель определится в овертайме за 4.25.

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    «Рейнджерс» — «Флорида». В пятом матче серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Флориду». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 31 мая. Начало встречи — в 03:00 (мск). / Ставка и прогноз на матч «Рейнджерс» — «Флорида» с коэффициентом 2.13.
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