Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграет против Аранты Рус из Нидерланд во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдёт 30 мая, начало — в 14:00 мск. Рус — Рыбакина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Рус

Аранта Рус — победительница пяти турниров WTA, один из них в одиночном разряде, это было в прошлом году на грунтовом покрытии в немецком Гамбурге. Тогда нидерландская спортсменка оказалась сильнее немки Номы Ноха Акугуэи (6:0, 7:6).

В турнирах серии Большого шлема Рус лучшего результата добилась в 2012 году, теннисистка дошла до 4 круга Открытого чемпионата Франции.

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В нынешнем розыгрыше нидерландская спортсменка уже прошла один круг, в стартовом матче на «Ролан Гаррос» Рус за 1 час и 27 минут игрового времени переиграла Анжелику Кербер из Германии (6:4, 6:3).

На данный момент Аранта Рус занимает 50 место в рейтинге WTA.

Рыбакина

Елена Рыбакина из Казахстана — четвёртая ракетка планеты. Первый круг «Ролан Гаррос» для неё получился лёгкой прогулкой, казашка добилась победы над бельгийкой Грет Миннен (6:2, 6:3).

До старта Открытого чемпионата Франции Елена Рыбакина играла на грунтовом корте в Мадриде. На рейтинговом турнире в Испании теннисистка из Казахстана пробилась в полуфинал, где дала бой второй ракетке мира Арине Соболенко.

Битву за выход в финал Елена Рыбакина проиграла Арине Соболенко со счётом 1:2 (6:1, 5:7, 6:7).

За плечами Елены Рыбакиной — победа в одиночном разряде на Уимблдоне-2022. В прошлом сезоне казашка играла в финале Australian Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.06, победу Рус букмекеры предлагают за 9.30.

Прогноз: Елена Рыбакина не должна столкнуться с проблемой в предстоящей игре. Казахстанская теннисистка может отдать ей максимум три-четыре гейма.

Рекомендуемая ставка: Победа Рыбакиной с форой по геймам (-6.5) с коэффициентом 1.99.