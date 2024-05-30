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    Рыбакина пробьётся в третий круг и не моргнёт?

    Рус — Рыбакина. Ставка (к. 1.99) и прогноз на матч второго круга «Ролан Гаррос» 30 мая 2024 года

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    Елена Рыбакина
    Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграет против Аранты Рус из Нидерланд во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдёт 30 мая, начало — в 14:00 мск. Рус — Рыбакина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 30 Мая 2024 года

    Аранча Рус

  • Нидерланды
    •  Аранча Рус 14:00 Елена Рыбакина

    Елена Рыбакина

  • Казахстан
    •

    Рус

    Аранта Рус — победительница пяти турниров WTA, один из них в одиночном разряде, это было в прошлом году на грунтовом покрытии в немецком Гамбурге. Тогда нидерландская спортсменка оказалась сильнее немки Номы Ноха Акугуэи (6:0, 7:6).

    В турнирах серии Большого шлема Рус лучшего результата добилась в 2012 году, теннисистка дошла до 4 круга Открытого чемпионата Франции.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    В нынешнем розыгрыше нидерландская спортсменка уже прошла один круг, в стартовом матче на «Ролан Гаррос» Рус за 1 час и 27 минут игрового времени переиграла Анжелику Кербер из Германии (6:4, 6:3).

    На данный момент Аранта Рус занимает 50 место в рейтинге WTA.

    Рыбакина

    Елена Рыбакина из Казахстана — четвёртая ракетка планеты. Первый круг «Ролан Гаррос» для неё получился лёгкой прогулкой, казашка добилась победы над бельгийкой Грет Миннен (6:2, 6:3).

    До старта Открытого чемпионата Франции Елена Рыбакина играла на грунтовом корте в Мадриде. На рейтинговом турнире в Испании теннисистка из Казахстана пробилась в полуфинал, где дала бой второй ракетке мира Арине Соболенко.

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    • Битву за выход в финал Елена Рыбакина проиграла Арине Соболенко со счётом 1:2 (6:1, 5:7, 6:7).

    За плечами Елены Рыбакиной — победа в одиночном разряде на Уимблдоне-2022. В прошлом сезоне казашка играла в финале Australian Open.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.06, победу Рус букмекеры предлагают за 9.30.

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    Прогноз: Елена Рыбакина не должна столкнуться с проблемой в предстоящей игре. Казахстанская теннисистка может отдать ей максимум три-четыре гейма.

    Рекомендуемая ставка: Победа Рыбакиной с форой по геймам (-6.5) с коэффициентом 1.99.

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    Рус — Рыбакина. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграет против Аранты Рус из Нидерланд во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдёт 30 мая, начало — в 14:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Рус — Рыбакина с коэффициентом 1.99.
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