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    Дюков: Я знаю Карпина, он с большим желанием и уважением относится к своей работе

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    Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил победу сборной России в товарищеском матче против Ирака (2:0).

    Александр Дюков
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    Александр Дюков

    «Отлично провели домашний матч. Это первая наша домашняя игра в году и она очень важна. Если говорить о качестве футбола, то первый тайм начался не очень убедительно в исполнении нашей команды. Были подходы, но голевых моментов не было, создавали их только у своих ворот своими усилиями. Во втором тайме был более качественный футбол. Исключили и минимизировали ошибки у своих ворот, создали моменты у чужих ворот. Забили дважды, могли и больше. До перерыва нас пару раз простили.

    Слова Карпина? Наверное, это была неправильная формулировка. И то, что ответил Карпин, было вырвано из контекста. Я знаю Карпина, он с большим желанием и уважением относится к своей работе. Он хочет побеждать и ставить цели перед собой», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

    Эта победа стала первой для команды Валерия Карпина в домашних стенах с ноября 2021 года.

    Ранее россияне сыграли вничью с командой Ирана (1:1).

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