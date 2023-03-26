Дюков: Я знаю Карпина, он с большим желанием и уважением относится к своей работе

Глава Российского футбольного союза (РФС)оценил победу сборной России в товарищеском матче против Ирака (2:0).

«Отлично провели домашний матч. Это первая наша домашняя игра в году и она очень важна. Если говорить о качестве футбола, то первый тайм начался не очень убедительно в исполнении нашей команды. Были подходы, но голевых моментов не было, создавали их только у своих ворот своими усилиями. Во втором тайме был более качественный футбол. Исключили и минимизировали ошибки у своих ворот, создали моменты у чужих ворот. Забили дважды, могли и больше. До перерыва нас пару раз простили.

Слова Карпина? Наверное, это была неправильная формулировка. И то, что ответил Карпин, было вырвано из контекста. Я знаю Карпина, он с большим желанием и уважением относится к своей работе. Он хочет побеждать и ставить цели перед собой», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

Эта победа стала первой для команды Валерия Карпина в домашних стенах с ноября 2021 года.

Ранее россияне сыграли вничью с командой Ирана (1:1).