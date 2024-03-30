В седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Арене G-Drive» 30 марта. Начало встречи — в 19:00 (мск). «Авангард» — «Локомотив»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Авангард»

Путь к плей-офф: Последние мгновения регулярного сезона «Авангард» провел в соперничестве с «Металлургом» Мг за лидерство на Востоке. Но с 92 набранными очками в 68 встречах ему досталось второе место.

Последние матчи: На старте плей-офф «Авангард» имел возможность отточить определенные игровые навыки, так как 5-матчевая серия с «Ладой» в большей степени напомнила тренировку, а не по-настоящему соревновательный раунд.

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К его сожалению, сказать аналогично о четвертьфинале невозможно: в дебюте серии с «Локомотивом» «Авангард» потерпел два поражения подряд (1:2 ОТ, 0:7), что стало формальным поводом для отставки Кравца и назначения Сергея Звягина на пост временно исполняющего обязанности главного тренера.

В новой роли Звягин и команда добились победы в третьем матче серии (2:1 ОТ), после которой «Авангард» снова проиграл (1:3). Дважды выйдя на лед без права на ошибку, омичи сыграли безупречно в плане итогового результата (4:2, 3:2) и перенесли безумную интригу на седьмую игру — 3:3.

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Не сыграют: Из-за травмы встречу пропустит Иван Телегин.

Состояние команды: «Авангард», сотворив практически чудо, имеет явный психологический перевес в преддверии домашней игры. Сейчас в этом противостоянии многое зависит от омичей, которым «Локо» уже не так страшен.

«Локомотив»

Путь к плей-офф: В течение длительного отрезка на финише регулярки «Локомотив» оставался неотъемлемым представителем первой тройки таблицы Запада. Вот и закончили ярославцы сезон на третьей строчке конференции с 93 набранными очками.

Последние матчи: Кубковую кампанию «Локомотив» начал с того, что выбил действующего чемпиона, сняв все вопросы в пятом матче. Серия с ЦСКА прошла без особых проблем, хотя на старте и было крупное поражение.

В дебюте четвертьфинала «Локомотив» добился двух побед (2:1 ОТ, 7:0) над «Авангардом» в Омске, а после поражения в овертайме ярославской встречи (1:2 ОТ) сумел выиграть третий раз (3:1), приблизив полуфинал.

Однако в успех команда Игоря Никитина поверила преждевременно. Так, сперва ей не удалось закончить серию в Омске (2:4), а затем неудачей обернулась и встреча на «Арене-2000» (2:3).

Не сыграют: В составе «Локомотива» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: Будучи в выгодном положении, «Локомотив» упустил серию, в которую рискует и не вернуться. Во многом команде Никитина не везло, но едва ли это может стать серьезным оправданием в раунде до четырех побед.

Статистика для ставок

«Локомотив» одержал четыре победы в пяти последних матчах в гостях

Только в одной встрече из девяти последних в гостях команда Никитина пропустила больше двух голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 2.79, ничья — в 3.80, а победа «Локомотива» — в 2.42.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.08, на тотал меньше 4.5 — за 1.75.

Прогноз: Обе команды, испытывая давление седьмого матча серии, едва ли будут лететь вперед и выигрывать за счет сумасшедшей остроты у чужих ворот. Вполне вероятно, в Омске состоится осторожная и даже пассивная в плане атакующих действий встреча.

Ставка: Тотал меньше 4 за 2.07.

Прогноз: Омичам удалось вытащить казавшуюся безнадежной серию. На таком кураже команда сделает все, чтобы соперник уже не вернулся в этот раунд.

Ставка: «Авангард» победит в матче за 2.03.