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    Седьмой матч в серии окажется скромным по голам?

    «Авангард» — «Локомотив». Ставка (к. 2.07) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 30 марта 2024 года

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    «Авангард» в пятом матче серии
    В седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Арене G-Drive» 30 марта. Начало встречи — в 19:00 (мск). «Авангард» — «Локомотив»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 30 Марта 2024 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 13:30 Локомотив Локомотив
  • Ярославль
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    «Авангард»

    Путь к плей-офф: Последние мгновения регулярного сезона «Авангард» провел в соперничестве с «Металлургом» Мг за лидерство на Востоке. Но с 92 набранными очками в 68 встречах ему досталось второе место.

    Последние матчи: На старте плей-офф «Авангард» имел возможность отточить определенные игровые навыки, так как 5-матчевая серия с «Ладой» в большей степени напомнила тренировку, а не по-настоящему соревновательный раунд.

    Авангард — Локомотив: коэффициенты букмекеров

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    К его сожалению, сказать аналогично о четвертьфинале невозможно: в дебюте серии с «Локомотивом» «Авангард» потерпел два поражения подряд (1:2 ОТ, 0:7), что стало формальным поводом для отставки Кравца и назначения Сергея Звягина на пост временно исполняющего обязанности главного тренера.

    В новой роли Звягин и команда добились победы в третьем матче серии (2:1 ОТ), после которой «Авангард» снова проиграл (1:3). Дважды выйдя на лед без права на ошибку, омичи сыграли безупречно в плане итогового результата (4:2, 3:2) и перенесли безумную интригу на седьмую игру — 3:3.

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    Не сыграют: Из-за травмы встречу пропустит Иван Телегин.

    Состояние команды: «Авангард», сотворив практически чудо, имеет явный психологический перевес в преддверии домашней игры. Сейчас в этом противостоянии многое зависит от омичей, которым «Локо» уже не так страшен.

    «Локомотив»

    Путь к плей-офф: В течение длительного отрезка на финише регулярки «Локомотив» оставался неотъемлемым представителем первой тройки таблицы Запада. Вот и закончили ярославцы сезон на третьей строчке конференции с 93 набранными очками.

    Последние матчи: Кубковую кампанию «Локомотив» начал с того, что выбил действующего чемпиона, сняв все вопросы в пятом матче. Серия с ЦСКА прошла без особых проблем, хотя на старте и было крупное поражение.

    В дебюте четвертьфинала «Локомотив» добился двух побед (2:1 ОТ, 7:0) над «Авангардом» в Омске, а после поражения в овертайме ярославской встречи (1:2 ОТ) сумел выиграть третий раз (3:1), приблизив полуфинал.

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    • Однако в успех команда Игоря Никитина поверила преждевременно. Так, сперва ей не удалось закончить серию в Омске (2:4), а затем неудачей обернулась и встреча на «Арене-2000» (2:3).

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    Не сыграют: В составе «Локомотива» кадровые потери отсутствуют.

    Состояние команды: Будучи в выгодном положении, «Локомотив» упустил серию, в которую рискует и не вернуться. Во многом команде Никитина не везло, но едва ли это может стать серьезным оправданием в раунде до четырех побед.

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» одержал четыре победы в пяти последних матчах в гостях

    • Только в одной встрече из девяти последних в гостях команда Никитина пропустила больше двух голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 2.79, ничья — в 3.80, а победа «Локомотива» — в 2.42.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.08, на тотал меньше 4.5 — за 1.75.

    Прогноз: Обе команды, испытывая давление седьмого матча серии, едва ли будут лететь вперед и выигрывать за счет сумасшедшей остроты у чужих ворот. Вполне вероятно, в Омске состоится осторожная и даже пассивная в плане атакующих действий встреча.

    Ставка: Тотал меньше 4 за 2.07.

    Прогноз: Омичам удалось вытащить казавшуюся безнадежной серию. На таком кураже команда сделает все, чтобы соперник уже не вернулся в этот раунд.

    Ставка: «Авангард» победит в матче за 2.03.

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    Ставка и прогноз на матч «Авангард» — «Локомотив» с коэффициентом 2.07. Дата матча: 30.03.2024. Прогнозы на хоккей. Седьмой матч в серии окажется скромным по голам?
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