Миранчук выйдет в стартовом составе «Аталанты» на матч Серии А с «Наполи»

Стали известны стартовые составына матч 30-го тура итальянской Серии А.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Рахмани, Жесус, Руй, Ангисса, Лоботка, Траоре, Политано, Осимхен, Распадори.

«Аталанта»: Карнесекки, Скальвини, Хин, Колашинац, Хатебур, Элко де Рон, Эдерсон, Дзаппакоста, Пашалич, Миранчук, Скамакка.

Матч между этими командами состоится 30-го марта в 14:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

«Наполи» занимает 7-е место в таблице Серии А с 45-ю очками в активе. «Аталанта» — на 6-й позиции (47 баллов).