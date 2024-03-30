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    «Крылья Советов» — «Зенит».«Крылья Советов» — «Зенит». Онлайн
  • 13:56
    • Миранчук выйдет в стартовом составе «Аталанты» на матч Серии А с «Наполи»
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    Миранчук выйдет в стартовом составе «Аталанты» на матч Серии А с «Наполи»

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    Стали известны стартовые составы «Наполи» и «Аталанты» на матч 30-го тура итальянской Серии А.

    Алексей Миранчук — полузащитник «Аталанты»
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    Алексей Миранчук — полузащитник «Аталанты»

    «Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Рахмани, Жесус, Руй, Ангисса, Лоботка, Траоре, Политано, Осимхен, Распадори.

    «Аталанта»: Карнесекки, Скальвини, Хин, Колашинац, Хатебур, Элко де Рон, Эдерсон, Дзаппакоста, Пашалич, Миранчук, Скамакка.

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    • Матч между этими командами состоится 30-го марта в 14:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    «Наполи» занимает 7-е место в таблице Серии А с 45-ю очками в активе. «Аталанта» — на 6-й позиции (47 баллов).

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