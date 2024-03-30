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    В Неаполе ожидается результативная игра

    «Наполи» — «Аталанта». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, итальянская Серия А, 30 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Аталанта»
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    Алексей Миранчук
    В рамках 30-го тура чемпионата Италии 30 марта пройдет матч «Наполи» — «Аталанта». Начало — 14:30 (мск). «Наполи» — «Аталанта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 30 Марта 2024 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 14:30 Аталанта Аталанта
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    «Наполи»

    Турнирное положение: «Наполи» борется за попадание в еврокубки на следующий сезон. В Лиге чемпионов-2024/25 сыграть вряд ли удастся, но в Лигу Европы или Лигу конференций команде по силам завоевать путевку.

    На текущий момент «Наполи» находится на 7-й строчке. Набрано 45 очков в 29 матчах.

    Наполи — Аталанта: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В текущем месяце «Наполи» одержал лишь одну победу в четырех матчах. 3 марта команда дома взяла верх над «Ювентусом» со счетом 2:1.

    Ранее «Наполи» завершил выступления в Лиге чемпионов-2023/24. Клуб выбыл на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух встреч «Барселоне» (1:1, 1:3).

    Не сыграют: Кварацхелия — травма.

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    Состояние команды: Закончилась международная пауза. Теперь на первый план выходят настрой и готовность лидеров, которые выступали за свои сборные.

    Хвича Кварацхелия пережил с Грузией целую бурю эмоций. Полузащитник принял участие в матче с Грецией, по итогам которого грузины завоевали путевку на Евро-2024. Но против «Аталанты» Хвича не сыграет.

    «Наполи» дома не проигрывает с 22 января. Тогда клуб на своем поле уступил «Интеру» со счетом 0:1.

    «Аталанта»

    Турнирное положение: «Аталанта» после 28 туров находится на 6-м месте в таблице. Команда набрала 47 очков.

    У «Аталанты» 14 побед, 5 ничьих и 9 поражений. В 28 матчах клуб забил 51 гол и пропустил 32 мяча.

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    • Последние матчи: Перед международным перерывом «Аталанта» прервала серию из пяти матчей без побед. Команда в Лиге Европы дома одолела «Спортинг» со счетом 2:1.

    В Серии А «Аталанта» не выигрывает с 17 февраля. Тогда на своем поле удалось разгромить «Сассуоло» (3:0).

    В текущем сезоне у «Аталанты» не ладится с гостевыми матчами — только 16 очков в 14 играх.

    Не сыграют: Де Кетеларе — травма.

    Состояние команды: С турнирной точки зрения предстоящий поединок важен для обоих клубов. «Наполи» сейчас занимает 7-е место в таблице, «Аталанта» — шестое. Обе команды борются за попадание в еврокубки.

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    Стоит отметить, что четыре последние встречи между «Наполи» и «Аталантой» закончились победами неаполитанцев. Бергамаски не обыгрывали соперника с декабря 2021 года.

    «Аталанта» подходит к поединку в хорошем настроении. Перед паузой на матчи сборных клуб пробился в четвертьфинал Лиги Европы. Удастся ли команде Алексея Миранчука испортить настроение фанатам «Наполи»?

    Статистика для ставок

    • «Наполи» одолел «Аталанту» в четырех последних очных матчах

    • «Аталанта» не выигрывает в гостях с 11 февраля

    • «Наполи» в марте одержал лишь одну победу

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в 3.45.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: «Наполи» выиграл у «Аталанты» четыре последних очных встречи. Однако хозяевам не поможет Хвича Кварацхелия. Гости должны добиться положительного результата и как минимум не проиграть.

    Ставка: «Аталанта» не проиграет за 1.80.

    Прогноз: Команды не станут отсиживаться у своих ворот. В Неаполе ожидается открытый футбол.

    Ставка: ТБ 2.5 за 1.85

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    Ставка и прогноз на матч «Наполи» — «Аталанта» с коэффициентом 1.80. Дата матча: 30.03.2024. Прогнозы на футбол. В Неаполе ожидается результативная игра
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