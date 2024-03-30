В рамках 30-го тура чемпионата Италии 30 марта пройдет матч «Наполи» — «Аталанта». Начало — 14:30 (мск). «Наполи» — «Аталанта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Наполи»

Турнирное положение: «Наполи» борется за попадание в еврокубки на следующий сезон. В Лиге чемпионов-2024/25 сыграть вряд ли удастся, но в Лигу Европы или Лигу конференций команде по силам завоевать путевку.

На текущий момент «Наполи» находится на 7-й строчке. Набрано 45 очков в 29 матчах.

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Последние матчи: В текущем месяце «Наполи» одержал лишь одну победу в четырех матчах. 3 марта команда дома взяла верх над «Ювентусом» со счетом 2:1.

Ранее «Наполи» завершил выступления в Лиге чемпионов-2023/24. Клуб выбыл на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух встреч «Барселоне» (1:1, 1:3).

Не сыграют: Кварацхелия — травма.

Все прогнозы на Серию А

Состояние команды: Закончилась международная пауза. Теперь на первый план выходят настрой и готовность лидеров, которые выступали за свои сборные.

Хвича Кварацхелия пережил с Грузией целую бурю эмоций. Полузащитник принял участие в матче с Грецией, по итогам которого грузины завоевали путевку на Евро-2024. Но против «Аталанты» Хвича не сыграет.

«Наполи» дома не проигрывает с 22 января. Тогда клуб на своем поле уступил «Интеру» со счетом 0:1.

«Аталанта»

Турнирное положение: «Аталанта» после 28 туров находится на 6-м месте в таблице. Команда набрала 47 очков.

У «Аталанты» 14 побед, 5 ничьих и 9 поражений. В 28 матчах клуб забил 51 гол и пропустил 32 мяча.

Последние матчи: Перед международным перерывом «Аталанта» прервала серию из пяти матчей без побед. Команда в Лиге Европы дома одолела «Спортинг» со счетом 2:1.

В Серии А «Аталанта» не выигрывает с 17 февраля. Тогда на своем поле удалось разгромить «Сассуоло» (3:0).

В текущем сезоне у «Аталанты» не ладится с гостевыми матчами — только 16 очков в 14 играх.

Не сыграют: Де Кетеларе — травма.

Состояние команды: С турнирной точки зрения предстоящий поединок важен для обоих клубов. «Наполи» сейчас занимает 7-е место в таблице, «Аталанта» — шестое. Обе команды борются за попадание в еврокубки.

Стоит отметить, что четыре последние встречи между «Наполи» и «Аталантой» закончились победами неаполитанцев. Бергамаски не обыгрывали соперника с декабря 2021 года.

«Аталанта» подходит к поединку в хорошем настроении. Перед паузой на матчи сборных клуб пробился в четвертьфинал Лиги Европы. Удастся ли команде Алексея Миранчука испортить настроение фанатам «Наполи»?

Статистика для ставок

«Наполи» одолел «Аталанту» в четырех последних очных матчах

«Аталанта» не выигрывает в гостях с 11 февраля

«Наполи» в марте одержал лишь одну победу

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в 3.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Наполи» выиграл у «Аталанты» четыре последних очных встречи. Однако хозяевам не поможет Хвича Кварацхелия. Гости должны добиться положительного результата и как минимум не проиграть.

Ставка: «Аталанта» не проиграет за 1.80.

Прогноз: Команды не станут отсиживаться у своих ворот. В Неаполе ожидается открытый футбол.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.85