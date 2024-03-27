Сегодня в 14:00 по московскому времени «Крылья Советов» на своем поле сыграют против лидера турнирной таблицы РПЛ — «Зенита». За ходом матча 22-го тура чемпионата России приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Крылья Советов»

Самарский клуб занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 29 очков в 20-ти матчах. На счету «Крылья Советов» 8 побед, 5 ничьих и 7 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 36:31.

Подопечные Сергея Осинькина неудачно начали весеннюю часть сезона, уступив в обоих матчах после рестарта. «Крылья Советов» с одинаковым счетом 0:2 проиграли сначала «Ростову», а затем ЦСКА.

Поражение от московских армейцев стало для самарской команды третьим кряду. До этого «Крылья Советов» с крупным счетом уступили «Спартаку» (0:3). Таким образом, у коллектива Осинькина помимо трех подряд неудач еще и ноль в графе забитые мячи.

«Зенит»

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 20-ти туров. На счету команды из Санкт-Петербурга 40 очков: 12 побед, 4 ничьи и 4 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 39:18.

После возобновления сезона подопечные Сергея Семака провели 3 матча — 2 в чемпионате и один в Кубке. Четыре очка «сине-бело-голубые» набрали во встречах со «Спартаком» (0:0) и «Уралом» (4:1), а затем пробились в полуфинал Кубка России, обыграв в ответном матче московское «Динамо» 2:0 (2:1 по сумме двух встреч).

Во время паузы на матчи сборных «Зенит» сыграл одну товарищескую встречу против «Црвены Звезды». Матч в Белграде завершился минимальной победой сербской команды (1:0).

Личные встречи

Матч первого круга завершился победой «Зенита» со счетом 3:1. Команды также дважды встречались между собой на групповом этапе Кубка России в текущем сезоне. Оба раза с одинаковым счетом 1:0 победу одержал клуб из Санкт-Петербурга.

Всего в 10-ти последних матчах на счету «Зенита» 8 побед, «Крылья Советов» оказались сильнее в одном случае и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Крылья Советов» — «Зенит» с коэффициентом 1.78.