Денисов: Всегда здорово начинать с победы, отличные впечатления

Защитники сборной Россииподвел итог матча против Ирака (2:0).

«Для меня это первая игра за сборную и первая победа. Всегда здорово начинать с победы, отличные впечатления.

Ты чувствуешь атмосферу сборной, когда выходишь на поле и играет гимн страны. Зрители? Конечно, важно. Хотелось, чтобы больше людей приходило, если возможность. Тем более если играет сборная. Всегда приятно, когда тебя поддерживают на трибунах свои болельщики», — приводит слова Денисова «Матч ТВ».

Эта победа стала первой для команды Валерия Карпина в домашних стенах с ноября 2021 года.

Ранее россияне сыграли вничью с командой Ирана (1:1).