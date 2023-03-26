Хлусевич: Не сказал бы, что Ирак слабее Ирана

Полузащитник сборной Россиивысказался относительно поединка против национальной команды Ирака (2:0).

«Плохой первый тайм? Многие друг с другом не играли, это могло сказаться, во втором тайме вышли более раскрепощенными.

Скажу, что была задача выиграть, и мы её выполнили, самое главное сделали, а там уже разберем. Георгич скажет, что было не так, что было хорошо.

Не сказал бы, что Ирак слабее Ирана, обе команды сильные», — приводит слова Хлусевича «Матч ТВ».

Эта победа стала первой для команды Валерия Карпина в домашних стенах с ноября 2021 года.

Ранее россияне сыграли вничью с командой Ирана (1:1).