Литвинов: Использовали момент, после чего стало намного проще играть

Полузащитник сборной Россиивысказался относительно поединка против национальной команды Ирака (2:0).

«Песьяков ошибся, бывает в футболе. Нужно было просто подстраховать. На то мы и команда, что мы должны друг друга страховать и помогать.

Соперник зачастую использовал контратаки после наших простых ошибок. Если их исключить, то будет гораздо проще.

Изначально был такой план, что две игры и всем постараются дать игровое время. Поэтому все готовились к этому и все этого ждали.

Главный тренер в перерыве сказал, что больше должны играть вперед. Так и получилось, использовали момент, после чего стало намного проще играть», — приводит слова Литвинова «Матч ТВ».

Эта победа стала первой для команды Валерия Карпина в домашних стенах с ноября 2021 года.

Ранее россияне сыграли вничью с командой Ирана (1:1).