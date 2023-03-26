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    Литвинов: Использовали момент, после чего стало намного проще играть

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Ирака
    Полузащитник сборной России Руслан Литвинов высказался относительно поединка против национальной команды Ирака (2:0).

    Руслан Литвинов
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    Руслан Литвинов

    «Песьяков ошибся, бывает в футболе. Нужно было просто подстраховать. На то мы и команда, что мы должны друг друга страховать и помогать.

    Соперник зачастую использовал контратаки после наших простых ошибок. Если их исключить, то будет гораздо проще.

    Изначально был такой план, что две игры и всем постараются дать игровое время. Поэтому все готовились к этому и все этого ждали.

    Главный тренер в перерыве сказал, что больше должны играть вперед. Так и получилось, использовали момент, после чего стало намного проще играть», — приводит слова Литвинова «Матч ТВ».

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    Ранее россияне сыграли вничью с командой Ирана (1:1).

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