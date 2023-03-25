Спаллетти: Президент «Наполи» сомневался в подписании Кварацхелии

Главный тренер «Наполи»признался, что у президента клубабыли сомнения по поводу подписания

Кроме того, Де Лаурентиса считал, что «Наполи» не стоит покупать корейского защитника Ким Мин Джэ.

«Де Лаурентис сомневался в их подписании. Мы разговаривали по ночам, прежде чем подписать их обоих.

Раньше я работал в России, поэтому у меня была возможность позвонить туда некоторым друзьям, чтобы узнать немного больше о Кваре.

Де Лаурентис скептически относился к различиям между их лигами и Серией А, но в наши дни границы в футболе стали тоньше», — приводит слова Спаллетти TMW Radio.

В текущем сезоне Кварацхелия провел в чемпионате Италии 23 матча, забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что руководство «Наполи» намерено продлить контракт со Спаллетти.