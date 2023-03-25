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    Спаллетти: Президент «Наполи» сомневался в подписании Кварацхелии

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    Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти признался, что у президента клуба Аурелио Де Лаурентиса были сомнения по поводу подписания Хвичи Кварацхелии.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    Кроме того, Де Лаурентиса считал, что «Наполи» не стоит покупать корейского защитника Ким Мин Джэ.

    «Де Лаурентис сомневался в их подписании. Мы разговаривали по ночам, прежде чем подписать их обоих.

    Раньше я работал в России, поэтому у меня была возможность позвонить туда некоторым друзьям, чтобы узнать немного больше о Кваре.

    Де Лаурентис скептически относился к различиям между их лигами и Серией А, но в наши дни границы в футболе стали тоньше», — приводит слова Спаллетти TMW Radio.

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    • В текущем сезоне Кварацхелия провел в чемпионате Италии 23 матча, забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач.

    Ранее сообщалось, что руководство «Наполи» намерено продлить контракт со Спаллетти.

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