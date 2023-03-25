Кан о Тухеле: Он успешно отработал в ПСЖ и «Челси», его резюме впечатляет

Председатель правлениярассказал почему немецкий клуб решил назначить главным тренером

«Его качества впечатляют, об этом говорит его карьера. Непросто вывести в финал Лиги чемпионов такую команду, как ПСЖ.

Также он очень успешно работал во время своего пребывания в "Челси". Его резюме очень впечатляет. Кроме того, за свою карьеру он прошёл через большое личностное развитие.

Подводя итог, мы рады, что Томас Тухель стал нашим новым главным тренером», — приводит слова Кана пресс-служба «Баварии».

«Бавария» занимает 2-е место в турнирной таблице Бундеслиги с 52 очками в активе. Немецкая команда сыграет с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов.