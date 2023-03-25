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    Кан о Тухеле: Он успешно отработал в ПСЖ и «Челси», его резюме впечатляет

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    Председатель правления «Баварии» Оливер Кан рассказал почему немецкий клуб решил назначить главным тренером Томаса Тухеля.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Его качества впечатляют, об этом говорит его карьера. Непросто вывести в финал Лиги чемпионов такую команду, как ПСЖ.

    Также он очень успешно работал во время своего пребывания в "Челси". Его резюме очень впечатляет. Кроме того, за свою карьеру он прошёл через большое личностное развитие.

    Подводя итог, мы рады, что Томас Тухель стал нашим новым главным тренером», — приводит слова Кана пресс-служба «Баварии».

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