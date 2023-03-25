Тухель о назначении в «Баварию»: Это большая честь для меня

высказался о своем назначении на пост главного тренера

«Подписание контракта с "Баварией" — большая честь для меня. Я выражаю особую благодарность за оказанное доверие Оливеру Кану, Хасану Салихамиджичу, Герберту Хайнеру и Ули Хёнессу.

Даже если вы долгое время работаете за границей, вы всё равно осознаёте значение "Баварии".

ДНК клуба обязывает. Когда речь идёт о "Баварии", речь всегда идёт о победе и о том, как она достигается.

Эта команда одна из самых талантливых и лучших в Европе. Я с нетерпением жду возможности поработать с этим составом», — приводит слова Тухель пресс-служба «Баварии».

«Бавария» располагается на 2-м месте в турнирной таблице Бундеслиги с 52 очками в активе. Немецкая команда встретится с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов.