Юран: Сборная России обязана побеждать Иран и Ирак

Бывший главный тренер «Химок»высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной

«Конечно, обязаны побеждать Иран и Ирак. Это игры, которые для нас сейчас очень важны. В нынешней ситуации — это для нас самые важные, престижные и ответственные матчи.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Иран — Россия

Сборная должна играть, должна жить — и неважно, какой соперник. Футболисты тренируются и работают, чтобы побеждать, а не делить матчи на "тренировочные" и "важные". Вот сегодня и посмотрим, как сборная себя чувствует», — приводит слова Юрана Sport24.

Сборная России 23 марта сыграет со сборной Ирана в Тегеране, а 26 марта встретится в Санкт-Петербурге с Ираком.