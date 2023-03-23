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  • 12:03
    • Сборная России объявила о проведении матча с Ираком в Санкт-Петербурге
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    Юран: Сборная России обязана побеждать Иран и Ирак

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Ирана Товарищеские матчи
    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной России с Ираном и Ираком.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Конечно, обязаны побеждать Иран и Ирак. Это игры, которые для нас сейчас очень важны. В нынешней ситуации — это для нас самые важные, престижные и ответственные матчи.

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    Сборная должна играть, должна жить — и неважно, какой соперник. Футболисты тренируются и работают, чтобы побеждать, а не делить матчи на "тренировочные" и "важные". Вот сегодня и посмотрим, как сборная себя чувствует», — приводит слова Юрана Sport24.

    Сборная России 23 марта сыграет со сборной Ирана в Тегеране, а 26 марта встретится в Санкт-Петербурге с Ираком.

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