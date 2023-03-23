начнут матч в 22:45 в квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года в группе J, 23.03.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Босния и Герцеговина» — «Исландия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.50 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Босния и Герцеговина»).

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