Босния и Герцеговина сыграет на своем поле с Исландией в рамках 1-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 23 марта, начало — в 22:45 мск. Босния и Герцеговина — Исландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Босния и Герцеговина

Боснийцы явно мечтают, как минимум, об итоговой 2 позиции. Правда, за нее придется побороться со словаками.

Состав у команды по именам квалифицированный. Так что боснийцы наверняка постараются начать отборочный цикл успешно.

Коэффициенты матча Босния и Герцеговина — Исландия 1X2Новым игрокам 1.803.504.60Фрибет$40

В своем последнем матче Босния и Герцеговина проиграла. В матче Лиги наций команда была разгромлена Румынией (4:1).

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С исландцами команда еще не пересекалась. Между тем, соперник сейчас переживает не лучшие времена, чем балканцы способны воспользоваться.

Босния и Герцеговина явно постарается стартовать с победы. Так что ждем от хозяев острых и результативных атак.

Исландия

Эта команда переживает сложный период смены поколений. Даже в контрольных матчах Исландия выглядит бледновато.

Например, свой последний матч сборная Исландии проиграла. Команда не устояла перед атаками шведов (2:1).

Главным бичом команды является слабенькая реализация. Исландия забивает с огромнейшей натугой.

Да и вообще, исландцы давненько не знали вкуса побед. Последняя виктория случилась еще полгода назад.

Исландия уж точно будет действовать вторым номером. Правда, отсиживаться сугубо в обороне гости точно не намерены.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Боснии и Герцеговины предлагают — 1.80.

На викторию Исландии дают — 4.20, ничья оценена — в 3.60.

Босния и Герцеговина постарается начать отборочный цикл с победы , и явно будет активна в атаке.

Наш прогноз — Победа Боснии и Герцеговины в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.