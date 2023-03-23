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    Боснийцы начинают и побеждают

    Босния и Герцеговина — Исландия. Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Евро-2024, 23 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2024 Прогнозы на сборную Боснии и Герцеговины Прогнозы на сборную Исландии
    Прогноз и ставки на Босния и Герцеговина — Исландия
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    Миралем Пьянич
    Босния и Герцеговина сыграет на своем поле с Исландией в рамках 1-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 23 марта, начало — в 22:45 мск. Босния и Герцеговина — Исландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа J 23 Марта 2023 года

    Босния и Герцеговина

    Боснийцы явно мечтают, как минимум, об итоговой 2 позиции. Правда, за нее придется побороться со словаками.

    Состав у команды по именам квалифицированный. Так что боснийцы наверняка постараются начать отборочный цикл успешно.

    Коэффициенты матча Босния и Герцеговина — Исландия

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    В своем последнем матче Босния и Герцеговина проиграла. В матче Лиги наций команда была разгромлена Румынией (4:1).

    Все прогнозы на футбол

    С исландцами команда еще не пересекалась. Между тем, соперник сейчас переживает не лучшие времена, чем балканцы способны воспользоваться.

    Босния и Герцеговина явно постарается стартовать с победы. Так что ждем от хозяев острых и результативных атак.

    Исландия

    Эта команда переживает сложный период смены поколений. Даже в контрольных матчах Исландия выглядит бледновато.

    Например, свой последний матч сборная Исландии проиграла. Команда не устояла перед атаками шведов (2:1).

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    • Главным бичом команды является слабенькая реализация. Исландия забивает с огромнейшей натугой.

    Да и вообще, исландцы давненько не знали вкуса побед. Последняя виктория случилась еще полгода назад.

    Исландия уж точно будет действовать вторым номером. Правда, отсиживаться сугубо в обороне гости точно не намерены.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Боснии и Герцеговины предлагают — 1.80.

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    На викторию Исландии дают — 4.20, ничья оценена — в 3.60.

    Босния и Герцеговина постарается начать отборочный цикл с победы, и явно будет активна в атаке.

    Наш прогноз — Победа Боснии и Герцеговины в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.

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    Босния и Герцеговина — Исландия: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 23.03.2023. Прогнозы на футбол. Боснийцы начинают и побеждают
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