Босния и Герцеговина
Боснийцы явно мечтают, как минимум, об итоговой 2 позиции. Правда, за нее придется побороться со словаками.
Состав у команды по именам квалифицированный. Так что боснийцы наверняка постараются начать отборочный цикл успешно.
Коэффициенты матча Босния и Герцеговина — Исландия
В своем последнем матче Босния и Герцеговина проиграла. В матче Лиги наций команда была разгромлена Румынией (4:1).
С исландцами команда еще не пересекалась. Между тем, соперник сейчас переживает не лучшие времена, чем балканцы способны воспользоваться.
Босния и Герцеговина явно постарается стартовать с победы. Так что ждем от хозяев острых и результативных атак.
Исландия
Эта команда переживает сложный период смены поколений. Даже в контрольных матчах Исландия выглядит бледновато.
Например, свой последний матч сборная Исландии проиграла. Команда не устояла перед атаками шведов (2:1).
Главным бичом команды является слабенькая реализация. Исландия забивает с огромнейшей натугой.
Да и вообще, исландцы давненько не знали вкуса побед. Последняя виктория случилась еще полгода назад.
Исландия уж точно будет действовать вторым номером. Правда, отсиживаться сугубо в обороне гости точно не намерены.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Боснии и Герцеговины предлагают — 1.80.
На викторию Исландии дают — 4.20, ничья оценена — в 3.60.
Босния и Герцеговина
Наш прогноз — Победа Боснии и Герцеговины в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.