Канчельскис: Все прекрасно знают о договорняках на ЧМ-2018, но боятся сказать

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед»прокомментировал свое заявление о договорных матчах с участием сборнойна

Сборная России выиграла у сборной Испании в 1/8 финала домашнего чемпионата мира. В четвертьфинале национальная команда, которую тогда возглавлял Станислав Черчесов, уступила Хорватии.

«Я не говорил именно про сборную Испании. Я говорил про весь чемпионат мира. Думаю, не надо эту тему затрагивать, потому что тогда подняли ее, дураков достаточно — сказали, что меня завербовали. У нас идиотов много с больным воображением.

Все прекрасно знают, что это правда, но боятся сказать просто, все занимаются популизмом. Но на самом деле футбольные люди знают об этом», — приводит слова Канчельскиса «Р-Спорт».