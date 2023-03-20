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    Канчельскис: Все прекрасно знают о договорняках на ЧМ-2018, но боятся сказать

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    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал свое заявление о договорных матчах с участием сборной России на ЧМ-2018.

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    Сборная России выиграла у сборной Испании в 1/8 финала домашнего чемпионата мира. В четвертьфинале национальная команда, которую тогда возглавлял Станислав Черчесов, уступила Хорватии.

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    • «Я не говорил именно про сборную Испании. Я говорил про весь чемпионат мира. Думаю, не надо эту тему затрагивать, потому что тогда подняли ее, дураков достаточно — сказали, что меня завербовали. У нас идиотов много с больным воображением.

    Все прекрасно знают, что это правда, но боятся сказать просто, все занимаются популизмом. Но на самом деле футбольные люди знают об этом», — приводит слова Канчельскиса «Р-Спорт».

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