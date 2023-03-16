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    Эдегор поделился мыслями о предстоящем матче со «Спортингом»

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    Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал предстоящий ответный матч в 1/8 финала Лиги Европы со «Спортингом».

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    «Конечно, я смотрел первую игру со "Спортингом" и думал, что она была гораздо более открытой, чем мы ожидали. Мы делали в игре некоторые вещи, которые обычно не делаем, и мы знаем, что у соперника есть некоторые неудобные для нас качества, в том числе они наказывают вас за любые ошибки.

    Встреча был слишком открытой, мы не контролировали ход игры, как это обычно происходит. С другой стороны, мы также показали много хороших моментов, поэтому, если мы извлечем уроки из того, что мы сделали неправильно, исправим это сегодня вечером, тогда мы сможем пройти в следующий раунд», — цитирует Эдегора пресс-служба клуба.

    Матч состоится в Лондоне в 23:00 мск. Здесь можно узнать прогноз на поединок. Результат первого матча 2:2.

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