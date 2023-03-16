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    Уверенная виктория «канониров»?

    «Арсенал» — «Спортинг». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига Европы, 16 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Спортинг»
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    Александр Зинченко
    «Арсенал» сыграет на своем поле со «Спортингом» в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 16 марта, начало — в 23:00 мск. «Арсенал» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 16 Марта 2023 года
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    «Арсенал»

    «Арсенал» в нынешнем сезоне сражается за чемпионство в АПЛ. Команда как раз находится на 1 месте в турнирной таблице.

    Пока что подопечные Микеля Артеты не подпускают к себе конкурентов. Отрыв от «Манчестер Сити» измеряется 5 очками.

    Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Спортинг

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    В первом поединке «Арсенал» добыл выездную ничью (2:2). Так что дома лондонцы явно будут более активными в атаке.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В предыдущем своем поединке «канониры» добыли викторию. Команда Артеты не оставила шансов «Фулхэму» (0:3).

    «Арсенал» наверняка будет действовать первым номером. К тому же с атакой у англичан абсолютный порядок.

    «Спортинг»

    Эта команда нынешний сезон проводит не особенно ярко. «Спортинг» в своем чемпионате находится на 4 месте в турнирной таблице.

    За чемпионский титул в Примейра-лиге команда вряд ли поборется. А вот в тройку попасть — задача для «Спортинга» вполне посильная.

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  • 08/03/2023

    • Главным бичом команды является нестабильность результатов. В 24 матчах чемпионата Португалии лиссабонцы проиграли уже 6 раз.

    Минувший тур «Спортинг» провел вполне себе ударно. Дома команда уверенно переиграла «Боавишту» (3:0).

    «Спортинг» не проигрывает уже больше месяца. Да и мотивация дать бой одному из фаворитов Лиги Европы у лиссабонцев присутствует.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 1.40.

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    На викторию «Спортинга» дают — 8.90, ничья оценена — в 5.30.

    «Канониры» сильнее соперника, что явно продемонстрируют на поле родной арены.

    Наш прогноз — Фора «Арсенала» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.63.

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    «Арсенал» — «Спортинг»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 16.03.2023. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория «канониров»?
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