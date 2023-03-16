«Арсенал» сыграет на своем поле со «Спортингом» в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 16 марта, начало — в 23:00 мск. «Арсенал» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Арсенал» в нынешнем сезоне сражается за чемпионство в АПЛ. Команда как раз находится на 1 месте в турнирной таблице.

Пока что подопечные Микеля Артеты не подпускают к себе конкурентов. Отрыв от «Манчестер Сити» измеряется 5 очками.

Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Спортинг 1X2Новым игрокам 1.355.008.50Фрибет$40

В первом поединке «Арсенал» добыл выездную ничью (2:2). Так что дома лондонцы явно будут более активными в атаке.

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В предыдущем своем поединке «канониры» добыли викторию. Команда Артеты не оставила шансов «Фулхэму» (0:3).

«Арсенал» наверняка будет действовать первым номером. К тому же с атакой у англичан абсолютный порядок.

«Спортинг»

Эта команда нынешний сезон проводит не особенно ярко. «Спортинг» в своем чемпионате находится на 4 месте в турнирной таблице.

За чемпионский титул в Примейра-лиге команда вряд ли поборется. А вот в тройку попасть — задача для «Спортинга» вполне посильная.

Главным бичом команды является нестабильность результатов. В 24 матчах чемпионата Португалии лиссабонцы проиграли уже 6 раз.

Минувший тур «Спортинг» провел вполне себе ударно. Дома команда уверенно переиграла «Боавишту» (3:0).

«Спортинг» не проигрывает уже больше месяца. Да и мотивация дать бой одному из фаворитов Лиги Европы у лиссабонцев присутствует.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 1.40.

На викторию «Спортинга» дают — 8.90, ничья оценена — в 5.30.

«Канониры» сильнее соперника , что явно продемонстрируют на поле родной арены.

Наш прогноз — Фора «Арсенала» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.63.