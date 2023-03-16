«Арсенал»
«Арсенал» в нынешнем сезоне сражается за чемпионство в АПЛ. Команда как раз находится на 1 месте в турнирной таблице.
Пока что подопечные Микеля Артеты не подпускают к себе конкурентов. Отрыв от «Манчестер Сити» измеряется 5 очками.
Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Спортинг
В первом поединке «Арсенал» добыл выездную ничью (2:2). Так что дома лондонцы явно будут более активными в атаке.
В предыдущем своем поединке «канониры» добыли викторию. Команда Артеты не оставила шансов «Фулхэму» (0:3).
«Арсенал» наверняка будет действовать первым номером. К тому же с атакой у англичан абсолютный порядок.
«Спортинг»
Эта команда нынешний сезон проводит не особенно ярко. «Спортинг» в своем чемпионате находится на 4 месте в турнирной таблице.
За чемпионский титул в Примейра-лиге команда вряд ли поборется. А вот в тройку попасть — задача для «Спортинга» вполне посильная.
Главным бичом команды является нестабильность результатов. В 24 матчах чемпионата Португалии лиссабонцы проиграли уже 6 раз.
Минувший тур «Спортинг» провел вполне себе ударно. Дома команда уверенно переиграла «Боавишту» (3:0).
«Спортинг» не проигрывает уже больше месяца. Да и мотивация дать бой одному из фаворитов Лиги Европы у лиссабонцев присутствует.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 1.40.
На викторию «Спортинга» дают — 8.90, ничья оценена — в 5.30.
Наш прогноз — Фора «Арсенала» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.63.