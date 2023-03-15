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    Осимхен мог перейти в «Краснодар» в 2019 году

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    Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен был близок к переходу в «Краснодар» в 2019 году

    Виктор Осимхен
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    Виктор Осимхен

    «Краснодар вёл переговоры с "Шарлеруа", где тогда играл Виктор, с октября 2018 года. Цена потенциального трансфера постоянно увеличивалась, но к лету 2019 стороны согласовали трансфер за € 12 млн.

    Осимхена этот вариант тоже устроил, но в этот момент появился "Лилль" и перебил предложение краснодарского клуба», — заявил источник в комментарии «Чемпионату».

    Помимо «Краснодара» интерес к Осимхену тем летом проявляли ЦСКА и «Спартак».

    В текущем сезоне Осимхен провёл 22 матча в чемпионате Италии в составе «Наполи» и забил 19 голов, также на его счету 4 голевых передачи.

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