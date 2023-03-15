Осимхен мог перейти в «Краснодар» в 2019 году

Нападающийбыл близок к переходу вв 2019 году

«Краснодар вёл переговоры с "Шарлеруа", где тогда играл Виктор, с октября 2018 года. Цена потенциального трансфера постоянно увеличивалась, но к лету 2019 стороны согласовали трансфер за € 12 млн.

Осимхена этот вариант тоже устроил, но в этот момент появился "Лилль" и перебил предложение краснодарского клуба», — заявил источник в комментарии «Чемпионату».

Помимо «Краснодара» интерес к Осимхену тем летом проявляли ЦСКА и «Спартак».

В текущем сезоне Осимхен провёл 22 матча в чемпионате Италии в составе «Наполи» и забил 19 голов, также на его счету 4 голевых передачи.