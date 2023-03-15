Глава «Локомотива» о выходе дисквалифицированного Баринова: Будем разбираться

Председатель совета директоров «Локомотива»высказался о том, что в матче Кубка России против «Акрона» принял участие

Баринов должен был пропускать эту игру из-за дисквалификации, но по ошибке оказался на поле. «Локомотив» проиграл «Акрону» в серии пенальти и вылетел из Кубка России.

«По ситуации с регламентом — будем разбираться.

Но не надо ссылаться на то, что регламент запутанный. Вторая ошибка подобного рода в команде за год. Будем разбираться и делать вывод», — приводит слова Нагорных «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ после 19 туров.