Глава «Локомотива» о выходе дисквалифицированного Баринова: Будем разбираться

Дмитрий Баринов Фото: globallookpress.com
Баринов должен был пропускать эту игру из-за дисквалификации, но по ошибке оказался на поле. «Локомотив» проиграл «Акрону» в серии пенальти и вылетел из Кубка России.
«По ситуации с регламентом — будем разбираться.
Но не надо ссылаться на то, что регламент запутанный. Вторая ошибка подобного рода в команде за год. Будем разбираться и делать вывод», — приводит слова Нагорных «Спорт-Экспресс».
«Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ после 19 туров.