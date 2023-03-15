Консейсау: «Порту» здорово сыграл и выглядел лучше в обоих матчах против «Интера»

Сержиу Консейсау Фото: globallookpress.com
«Мы здорово сыграли и выглядели лучше в обоих матчах, но не смогли сделать самое важное — забить. Нужно отдать игрокам должное — они провели великолепный матч.
"Интер" превосходил нас лишь на протяжении 10 минут в этом противостоянии, когда играл в большинстве после удаления Отавио в Милане», — цитирует наставника официальный сайт УЕФА.
Так как в первом матче «Интер» выиграл со счетом 1:0, миланская команда вышла в 1/4 финала.
Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 17 марта.