ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнМастер-класс от Холанна. «Ман Сити» уничтожил «РБ Лейпциг», но не без помощи ВАР
    Все новости спорта

    Консейсау: «Порту» здорово сыграл и выглядел лучше в обоих матчах против «Интера»

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Италии Интер Португалия Порту
    Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау после ничьей с «Интером» (0:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета из турнира заявил, что его игроки сыграли хорошо.

    Сержиу Консейсау
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сержиу Консейсау

    «Мы здорово сыграли и выглядели лучше в обоих матчах, но не смогли сделать самое важное — забить. Нужно отдать игрокам должное — они провели великолепный матч.

    "Интер" превосходил нас лишь на протяжении 10 минут в этом противостоянии, когда играл в большинстве после удаления Отавио в Милане», — цитирует наставника официальный сайт УЕФА.

    Так как в первом матче «Интер» выиграл со счетом 1:0, миланская команда вышла в 1/4 финала.

    Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 17 марта.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Есть ли шансы у англичан в Мадриде?
  • «Реал» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 3.90
    •
  • «Наполи» снова уверенно обыграет «Айнтрахт»
  • «Наполи» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Зенит» выиграет, но «Динамо» не даст уйти в отрыв
  • «Зенит» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.50
  • Экспресс дня 15 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Реал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Наполи — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Крылья Советов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ференварош — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Арсенал — Спортинг
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры