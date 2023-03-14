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    «Милан» сыграл вничью с «Салернитаной»

    «Милан» — «Салернитана»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Милан» и «Салернитана» разошлись миром (1:1) в матче 26-го тура итальянской Серии А.

    «Милан» — «Салернитана»
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    «Милан» — «Салернитана»

    Первый гол был забит в самом конце первого тайма. Нападающий «Милана» Оливье Жиру забил гол ударом головой после отличной передачи партнера по команде Исмаэля Беннасера.

    Во втором тайме, на 61-й минуте гостях все-таки удалось сравнять счет. Нападающий «Салернитаны» Булайе Диа получил передачу в штрафной и совершил голевой удар в левый угол ворот — 1:1.

    Футбол. Италия. Серия А
    Милан — Салернитана 1:1
    Голы: 1:0 Оливье Жиру (45 + 1'), 1:1 Булайе Диа (61') Милан: Мик Меньян, Пьер Калюлю, Малик Тшау, Фикайо Томори, Алексис Салемакерс (Алессандро Флоренци, 77'), Исмаэль Беннасер (Сандро Тонали, 85'), Раде Крунич, Тео Эрнандес, Браим Диас (Шарль Де Кетеларе, 62'), Рафаэл Леау (Дивок Ориги, 63'), Оливье Жиру (Златан Ибрагимович, 62') Салернитана: Булайе Диа, Антонио Кандрева (Федерико Бонаццоли, 68'), Григорис Кастанос (Кшиштоф Пёнтек, 56'), Домагой Брадарич, Лассана Кулибали, Эмиль Бохинен (Домен Чрнигой, 83'), Паскуале Маццокки (Саломон Самбья, 83'), Лоренцо Пирола (Маттео Ловато, 68'), Флавьюс Данильюк, Норберт Дьёмбер, Гильермо Очоа Предупреждения: Оливье Жиру (59'), Саломон Самбья (85'), Лассана Кулибали (89'), Фикайо Томори (90 + 4'), Булайе Диа (90 + 6')

    После этого матча «Милан» занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А с 48 очками в активе. «Салернитана» располагается на 16-й строчке (26).

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