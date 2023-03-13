Стали известны составы на матч «Жирона» — «Атлетико» Мадрид

«Жирона» — «Атлетико» Мадрид Фото: globallookpress.com
«Жирона»: Гассанига, Мигель, Арнау, Санти Буэно, Давид Лопес, Ориоль Ромеу, Алеш Гарсия, Рикельме, Борха Гарсия, Цыганков, Кастельянос
«Атлетико» Мадрид: Облак, Карраско, Эрмосо, Хименес, Савич, Молина, Коке, Лемар, Льоренте, Гризманн, Депай
«Жирона» занимает 12-е место в турнирной таблице Примеры с 30-ю очками в активе. Мадридский «Атлетико» располагается на 3-й строчке (45 баллов).
Матч между этими командами состоится 13 марта в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Следить за ходом матча можно здесь.