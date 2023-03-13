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    Стали известны составы на матч «Жирона» — «Атлетико» Мадрид

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    Были опубликованы составы на матч 25-го тура испанской Примеры «Жирона»«Атлетико» Мадрид.

    «Жирона» — «Атлетико» Мадрид
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    «Жирона» — «Атлетико» Мадрид

    «Жирона»: Гассанига, Мигель, Арнау, Санти Буэно, Давид Лопес, Ориоль Ромеу, Алеш Гарсия, Рикельме, Борха Гарсия, Цыганков, Кастельянос

    «Атлетико» Мадрид: Облак, Карраско, Эрмосо, Хименес, Савич, Молина, Коке, Лемар, Льоренте, Гризманн, Депай

    «Жирона» занимает 12-е место в турнирной таблице Примеры с 30-ю очками в активе. Мадридский «Атлетико» располагается на 3-й строчке (45 баллов).

    Матч между этими командами состоится 13 марта в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Следить за ходом матча можно здесь.

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