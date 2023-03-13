«Жирона» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках 25-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет в понедельник, 13 марта, начало — в 23:00 мск. «Жирона» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жирона»

Команда из Каталонии является крепким середняком текущего сезоне испанской Примеры. В настоящий момент «бело-красные» занимают одиннадцатое место в турнирной таблице.

В активе «жирондинцев» 30 пунктов. Они на семь очков отстают от зоны еврокубков и на пять пунктов опережают зону вылета, поэтому пока могут чувствовать себя относительно спокойно.

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По итогам 24 матчей «Жирона» имеет одинаковое количество забитых и пропущенных мячей — по 38. Думается, что команда так и завершит сезон в середине турнирной таблицы.

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В последней игре подопечные Мичела проиграли «Хетафе» (2:3), а до этого переиграли «Атлетик» (3:2) и «Альмерию» (6:2). Крайне результативный футбол показывает команда.

«Атлетико»

Команда из Мадрида борется за место в Лиге чемпионов и пока делает это удачно. На данный момент «матрасники» занимают третье место в турнирной таблице.

Подопечные Диего Симеоне имеют в своем активе 45 очков. Конечно, до лидирующих «Барселоны» и «Реала» им не добраться, но сохранить за собой третье место вполне по силам.

Столичная команда уже вылетела из Кубка России и еврокубков, поэтому может сосредоточиться на играх чемпионата. В Примере на счету мадридцев 38 забитых и 19 пропущенных мячей.

В последнее время «Атлетико» набрал хорошую форму. Команда победила «Севилью» (6:1), «Атлетик» (1:0) и «Сельту» (1:0), а также сыграла вничью с «Реалом» (1:1) и «Хетафе» (1:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры считают фаворитом гостей. На победу «Атлетико» выставлен коэффициент 2.10.

На викторию «Жироны» можно поставить за 3.75, ничья оценена в 3.40.

«Атлетико» набрал хорошую форму, поэтому поставим на гостевую победу «матрасников».

Также обе команды в последнее время много забивают, поэтому рискнем и поставим, что они забью четыре мяча на двоих.