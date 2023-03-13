ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус РэшфордРэшфорд, Кейн, Пулишич и еще 14 игроков, которые могут возродить проект «Пари Сен-Жермен»
  • 15:19
    • Канада и США выступают за возвращение сборной России на ЧМ по хоккею
    Все новости спорта

    Таиланд или Китай могут стать восьмым участником CAFA, где сыграет сборная России

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Китая Футбол Китая
    Сборная Таиланда может стать восьмым участником первого чемпионата Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA), на котором будет играть сборная России.

    Сборная Китая (в красном)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Китая (в красном)

    Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

    В настоящий момент Федерация футбола Тайланда не подтвердила свое участие. Если она откажется, то ее место может занять сборная Китая.

    Планируется, что турнир состоится в июне этого года, а матчи пройдут в Ташкенте и Бишкеке.

  • Известен формат турнира в Азии, где сыграет сборная России
  • Читайте по теме

    • Российские сборные и клубы были отстранены от участия в официальных международных матчах.

    В конце прошлого года РФС в связи с отстранением российских клубов и сборных от международных турниров начал обсуждать вариант выхода из УЕФА и присоединения к АФК, но в итоге было принято решение отложить этот вопрос до марта.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Милан» не сможет обыграть «Салернитану»?
  • «Милан» — «Салернитана». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Атлетико» снова победит
  • «Жирона» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Справится ли «Манчестер Сити» с «Лейпцигом»?
  • «Манчестер Сити» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.53
  • Экспресс дня 13 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Милан — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Жирона — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Порту — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Алькарас — Грикспор
  • Теннис
  • Завтра в 05:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Даллас — Мемфис
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры