Таиланд или Китай могут стать восьмым участником CAFA, где сыграет сборная России

Сборная Китая (в красном) Фото: globallookpress.com
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
В настоящий момент Федерация футбола Тайланда не подтвердила свое участие. Если она откажется, то ее место может занять сборная Китая.
Планируется, что турнир состоится в июне этого года, а матчи пройдут в Ташкенте и Бишкеке.
Российские сборные и клубы были отстранены от участия в официальных международных матчах.
В конце прошлого года РФС в связи с отстранением российских клубов и сборных от международных турниров начал обсуждать вариант выхода из УЕФА и присоединения к АФК, но в итоге было принято решение отложить этот вопрос до марта.