Таиланд или Китай могут стать восьмым участником CAFA, где сыграет сборная России

Сборная Таиланда может стать восьмым участником первого чемпионата Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA), на котором будет играть сборная России

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент Федерация футбола Тайланда не подтвердила свое участие. Если она откажется, то ее место может занять сборная Китая.

Планируется, что турнир состоится в июне этого года, а матчи пройдут в Ташкенте и Бишкеке.

Российские сборные и клубы были отстранены от участия в официальных международных матчах.

В конце прошлого года РФС в связи с отстранением российских клубов и сборных от международных турниров начал обсуждать вариант выхода из УЕФА и присоединения к АФК, но в итоге было принято решение отложить этот вопрос до марта.