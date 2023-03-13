Известен формат турнира в Азии, где сыграет сборная России

Пресс-атташе сборной Таджикистанарассказал о турнире в Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации, в котором примет участие сборная России

«Планируется, что матчи группового этапа будут проведены в Ташкенте и Бишкеке. На нейтральных полях. Победители групп сыграют в финале. Команды, которые заняли вторые места, сыграют за третье место. Полуфиналов не будет», — приводит слова Салиева «Спорт-Экспресс».

В CAFA состоят такие федерации, как Афганистан, Иран, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Российские сборные и клубы были отстранены от участия в официальных международных матчах.

В конце прошлого года РФС в связи с отстранением российских клубов и сборных от международных турниров начал обсуждать вариант выхода из УЕФА и присоединения к АФК, но в итоге было принято решение отложить этот вопрос до марта.