«Ростов» — «Пари НН»: счет 2:1, обзор голов

Наставник «Ростова» Валерий Карпин Фото: globallookpress.com
Открыли счет в поединке хозяева благодаря точному удару Андрея Ланговича. На этого гости ответили точным ударом Тимура Сулейманова.
Судьба противостояния решилась в компенсированное арбитром время, когда Максим Осипенко с пенальти принес победу ростовчанам.
Отметим, что все три мяча были забиты во второй половине встречи.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Ростов — Пари НН 2:1
Голы: 1:0 Андрей Лангович (55'), 1:1 Suleymanov T. (64') Ростов: Хорен Робертович Байрамян (Роман Тугарев, '), Данил Глебов, Егор Голенков, Андрей Лангович (Евгений Чернов, 76'), Виктор Мелёхин, Максим Осипенко, Сергей Песьяков, Дмитрий Полоз (Komarov I., 83'), Кирилл Щетинин (Алексей Миронов, 76'), Александр Сильянов, Даниил Павлович Уткин (Александр Селява, ') Пари НН: Aleksandrov V., Gotsuk K., Goylo N., Kornyushin D., Maiga M., Masoero L., Mikhailov I., Rybchinskiy D. (Yakovlev V., 80'), Sevikyan E. (Денис Глушаков, 46'), Stotsky D., Suleymanov T. (Yansane M., 71') Предупреждения: Maiga M. (62'), Kornyushin D. (90+2')
Таким образом, позиции команд остались прежними: «Ростов» (38 очков) — третий, «Пари НН» (19 пунктов) — двенадцатый.