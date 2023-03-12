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    «Рома» на своем поле проиграла «Сассуоло»

    «Рома» — «Сассуоло»: счет матча 3:4, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Рома Сассуоло
    В матче 26-го тура чемпионата Италии «Рома» проиграла «Сассуоло» со счетом 3:4.

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    Игроки «Ромы» спорят с арбитром

    После первого тайма хозяева проигрывали 1:3. У гостей дубль сделал Арман Лорьенте и один мяч забил Доменико Берарди. Никола Залевский отметился в составе «Ромы». Еще до перерыва красную карточку получил Мараш Кумбула, оставив «Рому» в меньшинстве.

    Во втором тайме на гол Пауло Дибалы «Сассуоло» ответил голом Андреа Пинамонти. Мяч Жоржиньо Вейналдума не помог «римлянам» избежать поражения.

    Футбол. Италия. Серия А
    Рома — Сассуоло 3:4
    Голы: 0:1 Арман Лорьенте (13'), 0:2 Арман Лорьенте (18'), 1:2 Никола Залевский (26'), 1:3 Доменико Берарди (пенальти) (45 + 4'), 2:3 Пауло Дибала (50'), 2:4 Андреа Пинамонти (75'), 3:4 Жоржиньо Вейналдум (90 + 4') Рома: Руй Патрисиу, Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Мараш Кумбула, Никола Залевский (Кристиан Вольпато, 77'), Эдоардо Бове (Пауло Дибала, 46'), Неманья Матич (Мади Камара, 56'), Леонардо Спинаццола (Рик Карсдорп, 46'), Жоржиньо Вейналдум, Стефан Эль-Шаарави, Тэмми Абрахам (Jordan Majchrzak, 77') Сассуоло: Арман Лорьенте (Грегоре Дефрель, 76'), Андреа Пинамонти, Доменико Берарди (Недим Байрами, 76'), Матеус Энрике, Максим Лопес (Педро Обьянг, 64'), Давиде Фраттези, Рожерио (Риккардо Маркицца, 88'), Джанмарко Феррари, Руан, Йереми Тольян, Андреа Консильи Предупреждения: Крис Смоллинг (9'), Максим Лопес (50'), Неманья Матич (54'), Руан Трессолди (58'), Рожер Ибаньес (73'), Мади Камара (86') Удаление: Мараш Кумбула (45 + 3')

    После этого матча «Рома» опустилась на 5-е место в таблице Серии А (47 очков), «Сассуоло» поднялся на 12-ю позицию (33 балла).

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