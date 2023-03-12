Гончаренко: Неправильно, когда мы играем и 200 человек на трибунах находится

Главный тренервысказал мнение о посещаемости матчей РПЛ.

«Мы все понимаем, что какие-то шаги должны быть сделаны, потому что не может так дальше продолжаться. Нет людей на стадионах, пусто. Почему-то футбольные болельщики оказались в ситуации, когда не могут посещать матчи. Думаю, Правительство и РФС должны сделать какие-то шаги, чтобы эту ситуацию изменить. Неправильно, когда мы играем и 200 человек на трибунах находится. Тут надо понять, что еще и достаточно холодно, поэтому давайте все-таки дождемся апреля.

На примере той же Италии: сначала Fan ID ввели, потом начали упрощать, чтобы болельщики начали ходить. Нам тоже надо упрощать эту ситуацию, чтобы люди попадали на стадион», — приводит слова Гончаренко Sport24.

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