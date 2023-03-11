Дешам: Для меня Мбаппе, безусловно, один из лучших футболистов в мире

Главный тренер сборной Франциивысоко оценил игру нападающего

«Является ли Килиан Мбаппе сейчас одним из лучших футболистов в мире? Если я отвечу, что да, конечно, меня будут критиковать только потому, что я являюсь его тренером.

Кто-то со стороны скажет, что есть кто-то лучше его. Таково их мнение. Для меня Килиан, безусловно, один из лучших. То, чего он достиг в таком возрасте, феноменально», — приводит слова Дешама Le Parisien.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл 31 матч за ПСЖ, забил 30 голов и сделал 8 голевых передач.

Футболист также участвовал на чемпионате мира в Катаре, где сборная Франции заняла 2-е место, уступив в финале сборной Аргентины.