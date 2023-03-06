Агент Миранчука: Если у Леши получится, то он с огромным удовольствием приедет в расположение сборной

Агент полузащитникаотреагировал на попадание футболиста в расширенный список сборной России на мартовский сбор.

«Замечательно, что он попал в расширенный состав. Если у Леши получится, то он с огромным удовольствием, желанием и энтузиазмом приедет в расположение сборной.

Не все зависит от желания футболиста. Мы все заложники ситуации. Если решение клуба и федерации футбола Италии будет положительным, то он конечно же приедет и сыграет с огромной радостью и желанием», — приводит слова Миранчука «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в марте сборная России должна провести контрольные игры с национальными командами Ирана и Ирака.