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    • Головин и Миранчук вошли в расширенный состав сборной России на мартовские матчи
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    Карпин: Мы год не беспокоили легионеров, но затягивать эту паузу не хочется

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал свой комментарий относительно расширенного списка национальной команды на мартовские товарищеские матчи.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Список игроков, представленный сейчас — расширенный, окончательный планируем объявить 16 марта. Очевидно, что он составлен по итогам первых матчей в этом году — в чемпионате и кубке России. Главное изменение по сравнению с последними тремя сборами —это появление в расширенном списке двух легионеров, Алексея Миранчука и Александра Головина. Ранее, мы их не вызывали из-за логистических сложностей, но сейчас немного другая ситуация.

  • Головин и Миранчук вошли в расширенный состав сборной России на мартовские матчи
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    • Во-первых, это связано с уровнем предполагаемого соперника по первому матчу. Плюс, по логистике, Алексею и Александру на этот раз будет полегче, так как вторая игра на этом сборе, также предположительно, пройдёт в России. Еще один важный момент: мы год не беспокоили легионеров, но затягивать на более длительный промежуток времени эту паузу тоже не хочется», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

    Напомним, что в марте сборная России должна провести контрольные игры с национальными командами Ирана и Ирака.

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