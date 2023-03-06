Карпин: Мы год не беспокоили легионеров, но затягивать эту паузу не хочется

Главный тренер сборной Россиидал свой комментарий относительно расширенного списка национальной команды на мартовские товарищеские матчи.

«Список игроков, представленный сейчас — расширенный, окончательный планируем объявить 16 марта. Очевидно, что он составлен по итогам первых матчей в этом году — в чемпионате и кубке России. Главное изменение по сравнению с последними тремя сборами —это появление в расширенном списке двух легионеров, Алексея Миранчука и Александра Головина. Ранее, мы их не вызывали из-за логистических сложностей, но сейчас немного другая ситуация.

Во-первых, это связано с уровнем предполагаемого соперника по первому матчу. Плюс, по логистике, Алексею и Александру на этот раз будет полегче, так как вторая игра на этом сборе, также предположительно, пройдёт в России. Еще один важный момент: мы год не беспокоили легионеров, но затягивать на более длительный промежуток времени эту паузу тоже не хочется», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

Напомним, что в марте сборная России должна провести контрольные игры с национальными командами Ирана и Ирака.