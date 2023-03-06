Дзюба: Ренан — сильное усиление для «Зенита»

Нападающий «Локомотива»поделился мнением о защитнике «Зенита»

Ренан дебютировал в составе «Зенита» в матче 18-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:0).

«Что понравилось в игре Ренана? Видно, что очень хорошая левая нога, передачи разрезающие, чем-то напоминает Ракицкого.

Думаю, это очень сильное усиление, в сборную Бразилии так просто не позовут», — сказал Дзюба в эфире программы «На футболе» на Первом канале.

Ренан перешел в «Зенит» в начале этого года. Ранее он выступал за бразильский «Коринтианс».

Напомним, Ренан получил вызов в основную сборную Бразилии на ближайшие товарищеские матчи.