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    Украинская ассоциация футбола требует объяснений от Joma из-за сотрудничества с «Зенитом»

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    Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в главный офис компании Joma по поводу сотрудничества с «Зенитом».

    Новая форма «Зенита» с логотипом Joma
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    Новая форма «Зенита» с логотипом Joma

    В УАФ требуют объяснений от Joma по поводу возможного участия компании в разработке новой игровой формы «Зенита».

    Joma является официальным техническим спонсором УАФ.

    «Сегодня стало известно о презентации российским клубом "Зенит" новой формы бренда, являющегося техническим спонсором национальной сборной Украины.

    В этой связи "УАФ Маркетинг" направил в главный офис Joma запрос с просьбой дать объяснение по этой ситуации.

    В частности, имеет ли центральный офис Joma отношение к презентации и в целом разработке дизайна формы ФК "Зенит", и как так случилось, что на презентованной форме российской команды красуется логотип Joma?

    Надеемся получить четкий ответ на этот вопрос в ближайшее время», — говорится в заявлении УАФ.

    Ранее стало известно, что «Зенит» сыграет в новой форме 4 марта в домашнем матче против «Пари НН». LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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