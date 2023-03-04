Украинская ассоциация футбола требует объяснений от Joma из-за сотрудничества с «Зенитом»

(УАФ) обратилась в главный офис компаниипо поводу сотрудничества с

В УАФ требуют объяснений от Joma по поводу возможного участия компании в разработке новой игровой формы «Зенита».

Joma является официальным техническим спонсором УАФ.

«Сегодня стало известно о презентации российским клубом "Зенит" новой формы бренда, являющегося техническим спонсором национальной сборной Украины.

В этой связи "УАФ Маркетинг" направил в главный офис Joma запрос с просьбой дать объяснение по этой ситуации.

В частности, имеет ли центральный офис Joma отношение к презентации и в целом разработке дизайна формы ФК "Зенит", и как так случилось, что на презентованной форме российской команды красуется логотип Joma?

Надеемся получить четкий ответ на этот вопрос в ближайшее время», — говорится в заявлении УАФ.

Ранее стало известно, что «Зенит» сыграет в новой форме 4 марта в домашнем матче против «Пари НН». LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.