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    «Зенит» устроит погром в матче с «Пари НН»

    «Зенит» — «Пари НН». Прогноз (к. 3.60) и ставки на чемпионат России 4 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Пари НН»
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    «Зенит» сыграет на своем поле с нижегородским «Пари НН» в 18-м туре чемпионата России. Матч пройдет 4 марта, начало — в 16:30 мск. «Зенит» — «Пари НН»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 04 Марта 2023 года
    Зенит
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    •  Зенит 16:30 Пари НН Пари НН
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    «Зенит»

    «Зенит» занимает первое место в таблице РПЛ после 17-ти туров, набрав 42 очка. Отрыв от «Спартака» составляет шесть очков.

    В первом официальном матче после зимнего перерыва команда Сергея Семака разгромила ульяновскую «Волгу» в рамках четвертьфинала Кубка России — 3:0.

    Коэффициенты матча Зенит — Пари НН

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    По голу забили Зелимхан Бакаев, Маттео Кассьерра и Иван Сергеев.

    В этом матче «Зенит» играл без ключевых бразильцев — Малкома и Клаудиньо. С учетом погодных условий и состояния газона на стадионе в Ульяновске, Семак решил не рисковать здоровьем лидеров команды.

    За неделю до этого «Зенит» в своем оптимальном составе не лучшим образом провел товарищеский матч с иранским «Сепаханом», проиграв со сетом 0:2.

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    • «Зенит» выиграл семь из восьми домашних матчей на своем поле в рамках РПЛ. Исключением стала лишь ноябрьская встреча с грозненским «Ахматом» (1:2).

    «Пари НН»

    «Пари НН» тем временем находится на 12-й строчке, набрав в 17-ти сыгранных матчах 19 очков.

    Зимой пост главного тренера нижегородского клуба занял Артем Горлов, до этого работавший в красноярском «Енисее». 35-летний специалист заменил на этом посту Михаила Галактионова, который в конце прошлого года подписал контракт с «Локомотивом».

    Все прогнозы на РПЛ

    В понедельник «Пари НН» одержал гостевую победу над питерской «Звездой» (2:0) в рамках Кубка России. Во втором тайме в составе нижегородцев дебютировал Денис Глушаков.

    «Пари НН» потерпел лишь одно поражение в пяти предыдущих матчах РПЛ на выезде, не сумев набрать очки только на поле «Крыльев Советов». В начале ноября «Пари НН» одержал гостевую победу над ЦСКА (1:0).

    Прогноз и ставка

    На «Зенит» в этом матче можно поставить за 1.16, ничью букмекеры предлагают за 7.50, а победу «Пари НН» — за 15.75.

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    Любая интрига в подобных матчах зависит только от «Зенита», от настроя питерской команды. И есть подозрение, что хозяева настроены порадовать местную публику после большой паузы.

    К тому же, лидерам «Зенита» будет комфортно но домашней арене, где круглый год лето и никакого мороза.

    В первом круге «Зенит» выиграл у «Пари НН» со счетом 3:0. На этот раз нижегородцы тоже получат не меньше «трёшки».

    Ставка — победа «Зенита» + тотал больше 3,5 за 2.29.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 3.60. «Зенит» точно не позволит скучать обороне «Пари НН».

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    «Зенит» — «Пари НН»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 04.03.2023. Прогнозы на футбол. «Зенит» устроит погром в матче с «Пари НН»
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