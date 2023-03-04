«Зенит» сыграет на своем поле с нижегородским «Пари НН» в 18-м туре чемпионата России. Матч пройдет 4 марта, начало — в 16:30 мск. «Зенит» — «Пари НН»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

«Зенит» занимает первое место в таблице РПЛ после 17-ти туров, набрав 42 очка. Отрыв от «Спартака» составляет шесть очков.

В первом официальном матче после зимнего перерыва команда Сергея Семака разгромила ульяновскую «Волгу» в рамках четвертьфинала Кубка России — 3:0.

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По голу забили Зелимхан Бакаев, Маттео Кассьерра и Иван Сергеев.

В этом матче «Зенит» играл без ключевых бразильцев — Малкома и Клаудиньо. С учетом погодных условий и состояния газона на стадионе в Ульяновске, Семак решил не рисковать здоровьем лидеров команды.

За неделю до этого «Зенит» в своем оптимальном составе не лучшим образом провел товарищеский матч с иранским «Сепаханом», проиграв со сетом 0:2.

«Зенит» выиграл семь из восьми домашних матчей на своем поле в рамках РПЛ. Исключением стала лишь ноябрьская встреча с грозненским «Ахматом» (1:2).

«Пари НН»

«Пари НН» тем временем находится на 12-й строчке, набрав в 17-ти сыгранных матчах 19 очков.

Зимой пост главного тренера нижегородского клуба занял Артем Горлов, до этого работавший в красноярском «Енисее». 35-летний специалист заменил на этом посту Михаила Галактионова, который в конце прошлого года подписал контракт с «Локомотивом».

Все прогнозы на РПЛ

В понедельник «Пари НН» одержал гостевую победу над питерской «Звездой» (2:0) в рамках Кубка России. Во втором тайме в составе нижегородцев дебютировал Денис Глушаков.

«Пари НН» потерпел лишь одно поражение в пяти предыдущих матчах РПЛ на выезде, не сумев набрать очки только на поле «Крыльев Советов». В начале ноября «Пари НН» одержал гостевую победу над ЦСКА (1:0).

Прогноз и ставка

На «Зенит» в этом матче можно поставить за 1.16, ничью букмекеры предлагают за 7.50, а победу «Пари НН» — за 15.75.

Любая интрига в подобных матчах зависит только от «Зенита», от настроя питерской команды. И есть подозрение, что хозяева настроены порадовать местную публику после большой паузы.

К тому же, лидерам «Зенита» будет комфортно но домашней арене, где круглый год лето и никакого мороза.

В первом круге «Зенит» выиграл у «Пари НН» со счетом 3:0. На этот раз нижегородцы тоже получат не меньше «трёшки».

Ставка — победа «Зенита» + тотал больше 3,5 за 2.29.

Также можно рассмотреть ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 3.60. «Зенит» точно не позволит скучать обороне «Пари НН».