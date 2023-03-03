«Зенит» показал новую форму на вторую часть сезона-2022/2023

совместно с брендомпредставил новую игровую форму на вторую часть сезона-2022/2023.

«Зенит» сыграет в новой форме уже 4 марта. В этот день команда Сергея Семака встретится на своем поле с «Пари НН».

«Петербург — город морской славы, чья история неразрывно связана с водной стихией: знаменитые реки и каналы, на берегах которых он был построен, создают его уникальный и узнаваемый во всем мире образ.

Гостевой комплект игровой формы «Зенита» fc-zenit.ru

Желание отдать дань уважения родному городу, в этом году отмечающему свой 320-й день рождения, легло в основу идеи новой игровой формы сине-бело-голубых. Именно поэтому лицевую сторону футболки украшает фрагмент карты Петербурга с извилистыми очертаниями Невы и других водных артерий, а узор с изображением волн на рукавах символизирует Финский залив и Ладожское озеро.

Домашний комплект выполнен в традиционных сине-голубых цветах.

Гостевой вариант, в светлых тонах, снабжен золотым воротом, ведь последние несколько лет шеи игроков "Зенита" неизменно украшают медали только высшего достоинства», — говорится в тексте на официальном сайте «Зенита».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Зенит» — «Пари НН»

Все команды системы футбольного клуба «Зенит» будут выступать в этой форме на протяжении полутора сезонов — до конца кампании-2023/2024.