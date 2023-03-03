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    «Зенит» показал новую форму на вторую часть сезона-2022/2023

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    «Зенит» совместно с брендом Joma представил новую игровую форму на вторую часть сезона-2022/2023.

    Домашний комплект игровой формы «Зенита»
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    Домашний комплект игровой формы «Зенита»

    «Зенит» сыграет в новой форме уже 4 марта. В этот день команда Сергея Семака встретится на своем поле с «Пари НН».

    «Петербург — город морской славы, чья история неразрывно связана с водной стихией: знаменитые реки и каналы, на берегах которых он был построен, создают его уникальный и узнаваемый во всем мире образ.

    Гостевой комплект игровой формы «Зенита»
    fc-zenit.ru

    Желание отдать дань уважения родному городу, в этом году отмечающему свой 320-й день рождения, легло в основу идеи новой игровой формы сине-бело-голубых. Именно поэтому лицевую сторону футболки украшает фрагмент карты Петербурга с извилистыми очертаниями Невы и других водных артерий, а узор с изображением волн на рукавах символизирует Финский залив и Ладожское озеро.

    Домашний комплект выполнен в традиционных сине-голубых цветах.

    Гостевой вариант, в светлых тонах, снабжен золотым воротом, ведь последние несколько лет шеи игроков "Зенита" неизменно украшают медали только высшего достоинства», — говорится в тексте на официальном сайте «Зенита».

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Зенит» — «Пари НН»

    Все команды системы футбольного клуба «Зенит» будут выступать в этой форме на протяжении полутора сезонов — до конца кампании-2023/2024.

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