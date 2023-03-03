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    Слуцкий: Кокорин, Акинфеев и Шатов — самые талантливые из тех, с кем я работал

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    Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий ответил на вопрос о трех самых талантливых российских футболистах, с которыми специалисту довелось работать.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Топ-3 самых талантливых россиянина, с которыми я работал, без Головина и Дзагоева? Номер один — Кокорин. Дальше Акинфеев и Шатов.

    Дзюба? С ним я работал мало, как и с Шатовым, и с Кокориным. Но если мы говорим про талант, то Кокора яркий, а Дзюбан — он, наверное, самый большой спортсмен, с которым я работал.

    Вот прям именно слово "спортсмен" — это синоним Дзюбы. Но талант в том понимании, как говорят о нестандартном дриблинге, подходе, скорости и так далее… У Дзюбы много качеств, но, думаю, гипер-талантом он сам себя не назовёт.

    Он — человек, который играет больше за счёт характера и натуры спортсмена, а не за счёт таланта», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале Tennisi.

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    • В нынешнем сезоне Кокорин выступает за кипрский «Арис», в котором сыграл 20 матчей и забил 9 голов. Шатов сыграл 4 матча в этом сезоне РПЛ за «Урал». Акинфеев провел 17 матчей в российском чемпионате за ЦСКА.

    Напомним, что Дзюба подписал контракт с «Локомотивом». Футболист успел сыграл за железнодорожников 2 матча в Кубке России, в которых не отметился результативными действиями.

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