Слуцкий рассказал о нестандартной манере игры Чалова

Экс-тренер сборной Россииоценил игру нападающего. Специалист рассказал о нестандартном мышлении игрока.

«В чём главная проблема Фёдора Чалова? Попытаюсь правильно сформулировать… У него очень нестандартные мозги. Прям нефутбольные. У Феди много таких ходов, которые понимает только он.

И когда он какой-то ход делает, ты постоянно думаешь: "То ли гений, то ли идиот". Потому что реально ты не мог предположить [этот ход].

Поэтому, если Федя в каких-то вещах будет действовать более просто, или же партнёры по команде подстроятся под его неординарное мышление, вот это сможет вывести его на принципиально новый уровень», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале Tennisi.

В нынешнем сезоне Чалов сыграл 17 матчей в РПЛ за ЦСКА, забил 10 голов и сделал голевую передачу.